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Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
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новость В Подмосковье задержан глава движения "Против рабства" Мельников

23.02.2017
Олег Мельников. Фото с личной страницы в Фейсбуке
Олег Мельников. Фото с личной страницы в Фейсбуке
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В подмосковном Красногорске полицейские задержали лидера движения "Против рабства" Олега Мельникова по подозрению в организации незаконной миграции. Об этом сообщает РБК со ссылкой на самого Мельникова.

Также задержаны еще один активист движения и четверо мигрантов. Движение обустроило приют в складском помещении промзоны. "Там проживали четыре человека, которые были освобождены из рабства. Мы им дали временное убежище, чтобы они у нас пожили", - рассказал Мельников. По его словам, мигрантам восстанавливали документы, отобранные у них недобросовестными работодателями.

Журналист Ксения Леонова уточнила, что задержанные мигранты - граждане Узбекистана, Таджикистана и Украины.

По словам Мельникова, полицейские заполняли документы для возбуждения уголовного дела по статье 332 УК (организация незаконной миграции).

В УВД по Красногорску подтвердили задержание Мельникова и еще пяти человек. По словам сотрудника дежурной части, активистов привезли на опрос к дознавателю.

3 июня 2014 года у Мельникова прошел обыск по "Болотному делу". После обыска его доставили в СКР, где предъявили обвинение по части 2 статьи 212 УК (участие в массовых беспорядках). Ему вменили тот же эпизод, что и бывшим политзекам Леониду Ковязину и Дмитрию Рукавишникову, - переворачивание биотуалетов на Болотной.

После допроса Мельникова отпустили под подписку о невыезде. Как следственное ведомство, так и адвокат фигуранта Ирина Бирюкова сообщали, что Мельников полностью признал вину. Между тем сам он утверждал, что "признал участие в конкретном эпизоде и не признавал вину полностью".

25 июня 2014 года преследование Мельникова было прекращено по амнистии.

Мельников был основателем и лидером молодежного движения "Альтернатива", участвовавшего освобождении гольяновских рабов. Кроме того, он сотрудничал с целым рядом политических и общественных движений - от Левого фронта до ЭПО "Русские". Также активист участвовал в защите Химкинского леса и митингах Стратегии-31. В Химкинском лесу в мае 2011 года при очередном нападении хулиганов на лагерь экозащитников Мельникову сломали челюсть.

В начале конфликта в Донбассе Мельников занимался эвакуацией пациентов больницы захваченного боевиками Славянска. В июле он был ранен и контужен под Славянском при обстреле террористов украинскими силовиками. В сообщении об инциденте Мельников называли командиром отряда.

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23.02.2017

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