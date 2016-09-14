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Также: Регионы, Криминал, Ксенофобия, Россия, Происшествия, Общество, Политика | Персоны: Алексей Майоров

новость Мэрия: В Москве на долю иностранцев приходится менее 7 процентов преступлений

14.09.2016
Алексей Майоров. Фото: drbez.mos.ru
Алексей Майоров. Фото: drbez.mos.ru
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В Москве на долю жителей города приходится 50-55 процентов совершенных преступлений, а иностранцев - менее 7. Об этом заявил глава департамента региональной безопасности и противодействия коррупции столицы Алексей Майоров в онлайн-интервью Газете.Ру.

"Процент совершения преступлений иностранцами и иногородними в Москве колеблется в пределах 45–50 То есть половина преступлений совершаются не жителями столицы, будем так говорить, - сказал Майоров. По его оценке, на долю иностранных граждан сегодня приходится менее 14 процентов преступлений из тех, которые совершают немосквичи. При этом чиновник уточнил, что иностранные граждане - это не только мигранты, но и туристы, учащиеся, работающие, те, кто находится в городе транзитом.

За последние пять лет доля совершенных иностранцами преступлений снизилась вдвое за счет внедренной московскими властями, считает Майоров. "Мы выстраиваем систему контроля по пребыванию иностранных граждан, чтобы мы понимали, сколько, чего и где находится. И второе - выстраиваем с ними работу, для того чтобы они, если они законопослушны, платят налоги и все прочее, тоже могли пользоваться теми услугами, которые связаны с поддержанием их здоровья и благополучия", - отметил Майоров.

В апреле 2014 года сотрудники Центра изучения национальных конфликтов и "Клуба Регионов" опубликовали результаты исследования по этому вопросу. Среди российских регионов наиболее напряженная межэтническая ситуация сложилась в Москве, Петербурге, Ставропольском крае, республиках Дагестан и Татарстан, говорится в докладе.

Исследователи выделили следующие факторы межэтнической напряженности: неконтролируемая миграция; социально-экономическая депрессия, приводящая к "поиску виновных" и ксенофобии; отсутствие внятной национальной политики; связанная с предыдущей проблема неосведомленности населения о реальной ситуации и отсутствие культуры межнационального общения; противостояние элит и кланов на фоне высокого уровня коррупции и массовой бедности в ряде национальных республик; низкая ответственность СМИ, зачастую раздувающих конфликты; и, наконец, распространение идей радикального ислама и активность других государств.

Эксперты прогнозируют, что при сохранении существующих условий (государственная национальная политика, динамика миграции и так далее) межэтническая напряженность в регионах России будет лишь нарастать. При этом во многих регионах межнациональная напряженность носит латентный характер и может превратиться в стихийный протест под влиянием резонансного преступления с участием приезжих.

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14.09.2016
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