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новость ФАНО: ИНИОН не будут переселять до согласования графика переезда

02.08.2017
Рабочие снимают полы в ИНИОНе. Фото: Оксана Киянская
Рабочие снимают полы в ИНИОНе. Фото: Оксана Киянская
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Институт научной информации по общественным наукам (ИНИОН) РАН не будут переселять из здания на улице Кржижановского до согласования с руководством учреждения графика переезда. Об этом заявили в пресс-службе Федерального агентства научных организаций (ФАНО), передает Интерфакс.

В ФАНО пояснили, что руководство ИНИОН "в ближайшее время" должно будет разработать и представить график переезда. Такое решение было принято накануне на совещании представителей института и агентства. При этом в ведомстве не уточнили, в какое именно помещение планируется перевести ИНИОН, и не будет ли это здание всероссийского института научно-технической информации (ВИНИТИ) на улице Усиевича.

Накануне состоялось собрание трудового коллектива ИНИОНа, на котором ученые отказались переезжать из здания на Кржижановского. Согласно предписанию владеющего помещением "Управления спецзданиями" ФАНО, они должны были сделать это до среды. По словам ведущего научного сотрудника института Ольги Киянской, агентство потребовало, чтобы институт переехал в помещение ВИНИТИ, которое не подготовлено для того, чтобы принять ИНИОН. В ИНИОН опасаются, что в будущем институт могут объединить с ВИНИТИ.

27 июля стало известно, что ИНИОН получил от "Управления спецзданиями" предписание покинуть здание на Кржижановского. В письме на имя директора ИНИОНа Ильи Зайцева утверждалось, что здание, построенное в 1954 году, нуждается в срочном капитальном ремонте. Отмечалось, что комиссия с участием представителей ФСБ, МВД и Росгвардии обнаружила "опасные участки и критические элементы объекта, которые не позволяют находиться в здании третьим лицам". Куда именно должен переехать ИНИОН, в документе не говорилось.

Вечером 30 января 2015 года в здании ИНИОНа на Нахимовском проспекте начался пожар, который продолжался всю ночь. Огнем было охвачены 2 тысячи квадратных метров. На 1 тысяче квадратных метров произошло обрушение кровли. Возгорание было локализовано, но пожарным долго не удавалось потушить огонь. Отдельные очаги горения сохранялись до утра 2 февраля.

Более 5 миллионов экземпляров научных изданий, хранившихся в институтском фонде, были утрачены. Практически половина из них не подлежит восстановлению.

В сентябре прошлого года градостроительно-земельная комиссия Москвы приняла решение о восстановлении и реконструкции сгоревшего здания ИНИОНа. Чиновники заверили, что после завершения работ здание сохранит свой функционал и будет использоваться для научной деятельности. Между тем за несколько месяцев до этого коллектив ИНИОНа выразил беспокойство проектом реконструкции. Имевшийся в их распоряжении проект восстановления фондохранилища не соответствовал объемам фондов библиотеки.

ИНИОН – крупнейший в стране научный центр в области социальных и гуманитарных наук. В его библиотеке насчитывается около 14,8 миллиона книг на древних, современных восточных, европейских и русском языках, в том числе редкие издания XVI - начала XX веков. В библиотеке имеются самые полные, а в отдельных случаях единственные в России собрания документов Лиги наций, ООН и ЮНЕСКО, парламентские отчеты США (с 1789 года), Англии (с 1803 года), Италии (с 1897 года) и одна из крупнейших в России коллекций книг на славянских языках.

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02.08.2017
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Пожарный случай

Лев Рубинштейн, 02.02.2015

Узнав о о пожаре в ИНИОНе, я написал в своем фейсбуке: "Горящие книги - это самый, пожалуй, мрачный символ в истории мировой цивилизации". Последовали, как водится, комментарии. Один из первых был такой: "Горящие люди хуже!!!" "Люди - это уже не символ", - ответил я.
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