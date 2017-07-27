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Институт научной информации по общественным наукам РАН выселяют из здания на улице Кржижановского, которое предоставили после пожара в январе 2015 года. Об этом сообщила ведущий научный сотрудник ИНИОН Оксана Киянская.

"Сгоревшему ИНИОНу требуется помощь общества. После пожара он был переселен на улицу Кржижановского 15, в здание бывшей Академии сельскохозяйственных наук. Сегодня в 13:00 в ИНОНе было получено предписание от ФГУП "Управление служебными зданиями" ФАНО покинуть здание в течение семи рабочих дней. Куда ехать - не говорят, выбрасывают на улицу. В здании отрублен интернет и снимают полы", - написала Киянская.

В письме на имя директора ИНИОНа Ильи Зайцева утверждается, что здание на Кржижановского, построенное в 1954 году, нуждается в срочном капитальном ремонте. Отмечается, что комиссия с участием представителей ФСБ, МВД и Росгвардии обнаружила "опасные участки и критические элементы объекта, которые не позволяют находиться в здании третьим лицам". Куда должен переехать ИНИОН, в документе не говорится.

Между тем источник РБК в ФАНО заявил, что институту было предложено на выбор несколько мест для переезда, а здание на Кржижановского изначально не рассматривалось как постоянное место размещения ИНИОНа. Однако официального ответа ФАНО на свой запрос РБК не получил.

Вечером 30 января 2015 года в здании ИНИОНа на Нахимовском проспекте начался пожар, который продолжался всю ночь. Огнем было охвачены 2 тысячи квадратных метров. На 1 тысяче квадратных метров произошло обрушение кровли. Возгорание было локализовано, но пожарным долго не удавалось потушить огонь. Отдельные очаги горения сохранялись до утра 2 февраля.

Более 5 миллионов экземпляров научных изданий, хранившихся в институтском фонде, были утрачены. Практически половина из них не подлежит восстановлению.

В сентябре прошлого года градостроительно-земельная комиссия Москвы приняла решение о восстановлении и реконструкции сгоревшего здания ИНИОНа. Чиновники заверили, что после завершения работ здание сохранит свой функционал и будет использоваться для научной деятельности. Между тем за несколько месяцев до этого коллектив ИНИОНа выразил беспокойство проектом реконструкции. Имевшийся в их распоряжении проект восстановления фондохранилища не соответствовал объемам фондов библиотеки.

ИНИОН – крупнейший в стране научный центр в области социальных и гуманитарных наук. В его библиотеке насчитывается около 14,8 миллиона книг на древних, современных восточных, европейских и русском языках, в том числе редкие издания XVI - начала XX веков. В библиотеке имеются самые полные, а в отдельных случаях единственные в России собрания документов Лиги наций, ООН и ЮНЕСКО, парламентские отчеты США (с 1789 года), Англии (с 1803 года), Италии (с 1897 года) и одна из крупнейших в России коллекций книг на славянских языках.