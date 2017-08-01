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новость Коллектив ИНИОН отказывается покидать новое здание

01.08.2017
Собрание коллектива ИНИОНа. Кадр видео Оксаны Киянской
Собрание коллектива ИНИОНа. Кадр видео Оксаны Киянской
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Коллектив Института научной информации по общественным наукам (ИНИОН) РАН отказывается покидать здание на улице Кржижановского, выделенное учреждению после пожара. Институту предписано выехать до среды, однако собрание трудового коллектива отказалось это делать, передает "Эхо Москвы".

Как написала в своем фейсбуке ведущий научный сотрудник института Оксана Киянская, Федеральное агентство научных организаций требует, чтобы ИНИОН переехал в здание всероссийского Института научно-технической информации (ВИНИТИ) на улице Усиевича. По словам Киянской, это помещение не подготовлено для переезда - в частности, там не закрываются окна. Она считает, что ФАНО готовится слить ИНИОН с ВИНИТИ.

По информации на сайте института, собрание прошло в старом здании ИНИОНа на Нахимовском проспекте, поскольку сотрудники владеющего зданием на Кржижановского госпредприятия "Управление специальными зданиями" ФАНО отказались пропускать работников института.

Сотрудники ИНИОНа считают несостоятельными аргументы "Управления спецзданиями" о том, что предоставленное институту помещение якобы находится в аварийном состоянии и не соответствует нормам пожарной безопасности. По словам ученых, когда из-за аналогичных требований учреждение покинуло цокольный этаж здания, там затем открылись кальянная и стоматологический кабинет.

Руководство института настаивает, что для выселения из помещения нет никаких законных оснований, так как договор аренды истекает только в конце года.

27 июля стало известно, что ИНИОН получил от "Управления спецзданиями" предписание покинуть здание на Кржижановского. В письме на имя директора ИНИОНа Ильи Зайцева утверждалось, что здание, построенное в 1954 году, нуждается в срочном капитальном ремонте. Отмечалось, что комиссия с участием представителей ФСБ, МВД и Росгвардии обнаружила "опасные участки и критические элементы объекта, которые не позволяют находиться в здании третьим лицам". Куда именно должен переехать ИНИОН, в документе не говорилось.

Позже источник РБК в ФАНО заявил, что институту было предложено на выбор несколько мест для переезда, а здание на Кржижановского изначально не рассматривалось как постоянное место размещения ИНИОНа. Однако официального ответа ФАНО на свой запрос РБК не получил.

Вечером 30 января 2015 года в здании ИНИОНа на Нахимовском проспекте начался пожар, который продолжался всю ночь. Огнем было охвачены 2 тысячи квадратных метров. На 1 тысяче квадратных метров произошло обрушение кровли. Возгорание было локализовано, но пожарным долго не удавалось потушить огонь. Отдельные очаги горения сохранялись до утра 2 февраля.

Более 5 миллионов экземпляров научных изданий, хранившихся в институтском фонде, были утрачены. Практически половина из них не подлежит восстановлению.

В сентябре прошлого года градостроительно-земельная комиссия Москвы приняла решение о восстановлении и реконструкции сгоревшего здания ИНИОНа. Чиновники заверили, что после завершения работ здание сохранит свой функционал и будет использоваться для научной деятельности. Между тем за несколько месяцев до этого коллектив ИНИОНа выразил беспокойство проектом реконструкции. Имевшийся в их распоряжении проект восстановления фондохранилища не соответствовал объемам фондов библиотеки.

ИНИОН – крупнейший в стране научный центр в области социальных и гуманитарных наук. В его библиотеке насчитывается около 14,8 миллиона книг на древних, современных восточных, европейских и русском языках, в том числе редкие издания XVI - начала XX веков. В библиотеке имеются самые полные, а в отдельных случаях единственные в России собрания документов Лиги наций, ООН и ЮНЕСКО, парламентские отчеты США (с 1789 года), Англии (с 1803 года), Италии (с 1897 года) и одна из крупнейших в России коллекций книг на славянских языках.

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01.08.2017
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Лев Рубинштейн, 02.02.2015

Узнав о о пожаре в ИНИОНе, я написал в своем фейсбуке: "Горящие книги - это самый, пожалуй, мрачный символ в истории мировой цивилизации". Последовали, как водится, комментарии. Один из первых был такой: "Горящие люди хуже!!!" "Люди - это уже не символ", - ответил я.
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