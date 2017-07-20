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Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о новых правилах избрания и утверждения президента Российской академии наук. Об этом сообщает "Интерфакс".

В соответствии с новым законом, глава РАН избирается на общем собрании членов Академии наук простым большинством голосов. По таким же правилам будет избираться президиум РАН, вице-президенты Академии, главный ученый секретарь президиума и академики-секретари ее отделений. В предыдущей версии закона для избрания требовалось набрать две трети голосов.

Кандидаты на пост президента РАН выдвигаются региональными отделениями или группами академиков и проходят согласование в правительстве. Во втором чтении из текста законопроекта было убрано ограничение, согласно которому на выборах главы Академии должно быть не более трех кандидатов, согласованных правительством. После выборов глава РАН утверждается в должности президентом России, а не премьер-министром.

Выборы будут признаны несостоявшимися, если правительство согласовало менее двух кандидатов на должность президента или все кандидаты взяли самоотвод, а также если ни один кандидатов не набрал при голосовании более половины голосов, либо президент не утвердил в должности избранного президента РАН. В этом случае назначаются повторные выборы. До их проведения новых выборов глава государства назначает из числа академиков и.о. президента РАН по предложению правительства.

Таков же порядок назначения и.о президента РАН, если глава Академии досрочно складывает свои полномочия.

23 июня законопроект о выборах руководства РАН прошел первое чтение. И.о. президента РАН Валерий Козлов еще до этого заявил, что Академия просит Госдуму внести в закон о науке именно такие поправки, "чтобы выборы прошли без лишних трудностей и проблем". По словам Козлова, об изменениях в процедуру выборов академики 30 мая сообщили Владимиру Путину на встрече в Кремле. "Владимир Владимирович поддержал это предложение, чтобы избранный Общим собранием президент РАН утверждался президентом", - отметил академик.

20 марта на общем собрании Академии назначенные выборы президента РАН не состоялись. Все три претендента сняли свои кандидатуры с выборов. На этот пост претендовали действующий глава РАН Владимир Фортов, председатель совета Российского фонда фундаментальных исследований Владислав Панченко и директор Института молекулярной биологии им. Энгельгардта Александр Макаров. Фортов предложил перенести выборы на осень из-за вопросов к процедуре выборов в уставе РАН, чтобы не ставить под сомнение легитимность главы академии и президиума.

Общее собрание РАН абсолютным большинством голосов согласилось с этим предложением и приняло решение просить правительство продлить полномочия Фортова и действующего президиума. При этом сам действующий президент был против. Фортов пояснил, что хочет избежать конфликта интересов на осенних выборах. Однако академики настояли на том, чтобы он остался во главе РАН на ближайшие полгода.

22 марта стало известно, что Фортов проходит плановое обследование в Центральной клинической больнице. Перед госпитализацией подписал распоряжение о назначении Козлова и.о. президента РАН. Директор Математического института имени В.А.Стеклова РАН, завкафедрой дифференциальных уравнений мехмата МГУ Козлов был избран академиком в 2000 году. С 2001 года он занимал пост вице-президента РАН. В 2015 году Козлов возглавил комиссию Президиума РАН по совершенствованию структуры научных организаций, находящихся в ведении Федерального агентства научных организаций.

На следующий день правительство утвердило отставку Фортова и назначение Козлова исполняющим обязанности президента.