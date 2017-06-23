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Госдума приняла в первом чтении законопроект о новых правилах избрания руководства Российской академии наук, сообщает Интерфакс. Предлагается избирать президиум, президента, вице-президентов, главного ученого секретаря президиума и академиков-секретарей не двумя третями голосов как сейчас, а простым большинством.

Кроме того, вводится процедура согласования кандидатов на пост президента РАН в правительстве. Избранного общим собранием президента РАН будет утверждать не правительство, а президент России. Он же будет иметь право отстранить главу РАН от должности.

В предложениях академической среды, которые легли в основу законопроекта, содержатся нормы, согласно которым региональные отделения и группы академиков могут выдвигать кандидатов на руководящие посты РАН.

И.о. президента РАН Валерий Козлов ранее заявил, что Академия просит Госдуму внести в закон о науке именно такие поправки, "чтобы выборы прошли без лишних трудностей и проблем". По словам Козлова, об изменениях в процедуру выборов академики 30 мая сообщили Владимиру Путину на встрече в Кремле. "Владимир Владимирович поддержал это предложение, чтобы избранный Общим собранием президент РАН утверждался президентом", - отметил академик.

20 марта на общем собрании Академии назначенные выборы президента РАН не состоялись. Все три претендента сняли свои кандидатуры с выборов. На этот пост претендовали действующий глава РАН Владимир Фортов, председатель совета Российского фонда фундаментальных исследований Владислав Панченко и директор Института молекулярной биологии им. Энгельгардта Александр Макаров. Фортов предложил перенести выборы на осень из-за вопросов к процедуре выборов в уставе РАН, чтобы не ставить под сомнение легитимность главы академии и президиума.

Общее собрание РАН абсолютным большинством голосов согласилось с этим предложением и приняло решение просить правительство продлить полномочия Фортова и действующего президиума. При этом сам действующий президент был против. Фортов пояснил, что хочет избежать конфликта интересов на осенних выборах. Однако академики настояли на том, чтобы он остался во главе РАН на ближайшие полгода.

22 марта стало известно, что Фортов проходит плановое обследование в Центральной клинической больнице. Перед госпитализацией подписал распоряжение о назначении Козлова и.о. президента РАН. Директор Математического института имени В.А.Стеклова РАН, завкафедрой дифференциальных уравнений мехмата МГУ Козлов был избран академиком в 2000 году. С 2001 года он занимал пост вице-президента РАН. В 2015 году Козлов возглавил комиссию Президиума РАН по совершенствованию структуры научных организаций, находящихся в ведении Федерального агентства научных организаций.

На следующий день правительство утвердило отставку Фортова и назначение Козлова исполняющим обязанности президента.