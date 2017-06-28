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В Москве на Суворовской площади прошел согласованный митинг за увеличение финансирования науки. Об этом сообщает ТАСС.

Акция была организована Профсоюзом работников Российской академии наук. По данным агентства, в ней приняли участие около 400 человек из разных регионов страны, в том числе из Петербурга, Поволжья, Сибири, с Дальнего Востока. Между тем РБК передает, что демонстрантов было от 500 до 1000.

Ученые потребовали повысить зарплаты и расходы на исследования и закупку оборудования, а также прекратить практику ползучих сокращений. Бюджетные расходы на исследования и разработки, заявили они, должны быть увеличены до 1,77 процента ВВП; при этом отчисления на фундаментальные исследования уже в будущем году следует довести до 0,22 процента ВВП.

Финансирование Российского научного фонда демонстранты считают нужным повысить до 30 миллиардов рублей, а финансирование Российского фонда фундаментальных исследований - до 25 миллиардов. В прошлом году бюджеты этих фондов составили 15,2 и 11,6 миллиарда рублей соответственно.

Также участники акции заявили о необходимости увеличить государственное задание структурам, подведомственным Федеральному агентству научных организаций, как минимум на 20 миллиардов рублей, а финансирование фундаментальных исследований в иных государственных научных организациях и вузах - не меньше чем на 10 миллиардов.

Резолюция митинга направлена Владимиру Путину и в правительство. Председатель профсоюза Виктор Калинушкин предупредил, что, если требования ученых проигнорируют, в сентябре - октябре будут устроены более масштабные акции протеста по всей стране.