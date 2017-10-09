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Минюст направил корпорации "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" письмо с уведомлением о "возможности установления ограничений" для ее журналистов. О письме, направленном за подписью директора департамента по делам НКО Владимира Титова, сообщается на сайте РС.

Такие же письма получили московское представительство РС и входящие в структуру корпорации телеканал "Настоящее время" и сайт "Idel.Реалии".

Титов ссылается на российский закон о СМИ, который предусматривает "установление ограничений для корреспондентов средств массовой информации тех государств, в которых имеются специальные ограничения для осуществления профессиональной деятельности журналистов средств массовой информации, зарегистрированных в Российской Федерации".

Кроме того, чиновник заявляет, что "Радио Свобода", по данным "российских компетентных органов", подпадает под определение НКО - "иностранного агента". В этой связи он также не исключает для РС "ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации".

Вице-президент и главред РСЕ/РС Ненад Пеич в ответном заявлении подчеркнул, что как корпорация в целом, так и ее подразделения представляют собой журналистские, а не политические проекты. "Мы верим, что будем иметь возможность и в дальнейшем продолжать выполнение нашей миссии", - заметил журналист.

В декабре прошлого года бывший посол США в Москве Майкл Макфол заявил, что сотрудников российских пропагандистских ресурсов - телеканала RT и агентства Sputnik, - возможно, следует признать иностранными агентами. Эти ресурсы, контролируемые российским правительством, во время последней президентской кампании в США открыто агитировали за кандидата Дональда Трампа, пояснил Макфол. "У нас есть законы, которые не позволяют иностранным правительствам оказывать кандидатам финансовую поддержку, - заметил бывший посол. - Следует ли нам принять законы, блокирующие и иную поддержку с их стороны?"

11 сентября появилась информация, что ФБР подозревает Sputnik в нарушении закона США об иностранных агентах, а именно в работе иностранного пропагандистского средства без соответствующей регистрации. Сообщалось, что ряд американских политиков, в том числе членов Конгресса, требует от Минюста ужесточить применение закона об иностранных агентах, причем беспокоит их в первую очередь деятельность RT и Sputnik.

Ожидается, что 17 октября Минюст США присвоит RT статус иностранного агента. Главред телеканала Маргарита Симоньян отмечала, что в таком случае канал может прекратить вещание в Соединенных Штатах.

Между тем 6-го числа пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков не исключил ответных мер в отношении зарубежных медиа, если США продолжат "притеснять" RT и Sputnik.

8 октября схожее заявление сделала в интервью НТВ официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. "Все, что будет совершаться в отношении российских журналистов, вообще в принципе телеканала RT на территории США, после того как мы это квалифицировали в качестве ограничения деятельности, - мы можем применять аналогичные меры в отношении американских журналистов американских СМИ здесь, на территории РФ", - сказала чиновница.