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Также: СМИ, Интернет, Право, История, Общество | Персоны: Павел Гусев, Зоя Светова, Елена Санникова

новость Обеление мантии

МК удалил с сайта публикацию об участии главы ВС Лебедева в советских репрессиях
01.03.2017
Вячеслав Лебедев. Фото: vsrf.ru
Вячеслав Лебедев. Фото: vsrf.ru
статья Статья

Шмонизм и дуализм

Десятичасовой шмон в квартире Зои Световой - это событие до того отрезвляющее, что поневоле поминаешь к ночи г-на Вайно с его чудодейственным изобретением. Тут все сошлось - и личность Зои Световой, неустанной защитницы российских зеков, и история ее семьи, и "дело ЮКОСа".

Илья Мильштейн
01.03.2017

"Московский комсомолец" удалил с сайта заметку об участии нынешнего председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева в советских репрессиях против диссидентов. Об этом сообщает "Медуза". Заметка, помещенная в среду после обеда, уже через несколько часов была снята с публикации; ее копия доступна в кэше Google.

По какой причине текст снят с публикации, на сайте не поясняется. Главред МК Павел Гусев заявил "Медузе", что впервые слышит об удалении заметки.

Новость была написана на основе поста, появившегося накануне на ФБ-странице "Международного Мемориала". В связи с обыском у журналистки Зои Световой правозащитники напомнили, что в январе 1986 года Лебедев, на тот момент зампред Мосгорсуда, приговорил отца журналистки, диссидента Феликса Светова, к пяти годам ссылки по обвинению в клевете на советский режим.

В посте "Международного Мемориала" и заметке МК сообщалась также, что двумя годами раньше, в 1984-м, Лебедев осудил правозащитницу Елену Санникову к году колонии и четырем годам ссылки по делу об антисоветской агитации и пропаганде.

Информация о том, что оба этих процесса вел Лебедев, уже давно общеизвестна.

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01.03.2017

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