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Адвокаты правозащитницы и журналиста Зои Световой намерены обжаловать в российском суде и в ЕСПЧ действия сотрудников правоохранительных органов, проводивших у нее обыск. Об этом заявил юрист Сергей Бадамшин, сообщает Интерфакс.

По словам адвоката, во время обыска в квартире Световой сотрудниками правоохранительных органов были допущены существенные процессуальные нарушения.

"Посоветовавшись, мы пришли к выводу о необходимости обратиться в суд в связи со вчерашним обыском у нашей подзащитной. В ближайшее время будет подана жалоба как в Басманный суд Москвы в порядке статьи 125 УПК (на действия следствия), так и в Европейский суд по правам человека", - сказал Бадамшин.

"В своем обращении в Европейский суд будет указано, что в отношении нашей подзащитной было допущено нарушение принципа доступа к правосудию", - отметил адвокат. Более подробное содержание жалобы в ЕСПЧ станет известно после ее подачи.

Накануне по окончании обыска Бадамшин сообщил, что он и присутствовавшие в квартире его коллеги внесли замечания о нарушениях в протокол. "Налицо целый ряд существенных процессуальных нарушений, которые будут отражены в жалобе на действия правоохранительных органов, если будет принято решение о том, чтобы обратиться в суд", - отметил адвокат.

Во вторник около 11 утра в квартиру Световой пришла следственная группа под руководством следователя по особо важным делам СКР Руслана Нигматуллина. В ее составе было шестеро сотрудников ФСБ.

Обыск, кторый санкционировала судья Басманного райсуда Москвы Елена Ленская еще 18 января, проходил в рамках "основного дела" ЮКОСа. "Следствием были получены сведения о хранении у Зои Световой документов, свидетельствующих об обстоятельствах перевода в Российскую Федерации и дальнейшем расходовании денежных средств, ранее похищенных М. Ходорковским и его соучастниками, - говорилось в сообщении СКР. - Обыск не связан с профессиональной или правозащитной деятельностью Световой, а направлен исключительно на проверку обстоятельств легализации денежных средств, похищенных Ходорковским и другими действовавшими совместно с ним лицами".

"Интересно, и где ж эти документы?!! Весь день носом роют квартиру - и ни одного подобного документика", - прокомментировала адвокат Анна Ставицкая.

Обыск продолжался более 10 часов. "Изъята часть электронных носителей, ноутбуки, флэшки, некоторое количество документов, но все это не имеет никакого отношения к тому делу, о котором говорит Следственный комитет", - сообщил после обыска Бадамшин.

Поддержать правозащитницу во время обыска пришли ее друзья, в том числе журналист Александр Подрабинек, писательница Людмила Улицкая и лидер движения "За права человека" Лев Пономарев. Однако в квартиру их не допустили.

"Самое ужасное, что все мои рабочие материалы теперь находятся у них. Никакого отношения к тому делу, по какому я нахожусь свидетелем, по которому был проведен обыск, я не имею. - заявила Светова. - Я считаю, что этот обыск на самом деле не по делу ЮКОСа, а этот обыск по моему какому-то делу".