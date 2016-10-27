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Журналистов и сотрудников дагестанских государственных СМИ обязали предоставить данные об их аккаунтах в соцсетях. Как пишет "Коммерсант", мониторингом публикаций работников прессы займется республиканское министерство печати и информации.

Согласно распоряжению министра печати и информации Дагестана Бурлият Токболатовой, разосланному 20 октября всем подведомственным учреждениям, руководители государственных СМИ республики обязаны "предоставить информацию об аккаунтах руководителей и сотрудников в сети интернет в соответствии с формой, указанной в приложении, на электронную почту dagmonitor@mail.ru". Сбор ников и адресов личных страниц сотрудников, говорится в документе, проводится "в целях организации мониторинга подведомственных министерству учреждений в социальных сетях".

Отчитаться обязаны работники телекомпании "РГВК Дагестан", одноименного республиканского информационного агентства, редакций 16 газет, шести журналов, радиостанции "Страна гор", трех издательств и предприятия "Дагпечать". В редакциях нескольких республиканских газет подтвердили, что факс с распоряжением Токболатовой поступил и запрашиваемые данные у журналистов были собраны.

Согласно поправкам к закону "О государственной гражданской службе Российской Федерации" и закону "О муниципальной службе в Российской Федерации", принятым 30 июня 2016 года, госслужащие и претенденты на госслужбу должны предоставить представителю нанимателя сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов, на которых они размещали общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать. Однако ни журналисты, ни сотрудники издательств к государственным служащим не относятся.

Дагестанские журналисты, пишет издание, отнеслись к инициативе "с юмором". "Мы прекрасно понимаем, что никто не будет сидеть и проверять наши аккаунты. Если какой-то пост журналиста получит огласку, реакция и так последует. Такие случаи были", - рассказал сотрудник одного из дагестанских изданий на условиях анонимности.

Так в 2012 году были вынуждены уволиться журналист "ГТРК Дагестан" Нурлан Алиев и корреспондент РИА "Новости" в республике Наталья Шкандыба. Поводом для увольнения стали записи журналистов в личных аккаунтах с критикой работы местных властей после наводнения в Дербенте. Соответствующие сигналы руководителям СМИ поступили из управления информационной политики и пресс-службы президента Дагестана.

В Союзе журналистов пообещали выяснить, "что это за инициатива и от кого она исходит".