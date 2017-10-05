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Дело 12 июня | Дело 26 марта | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
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Также: Право, Партии, Акции протеста, Общество, Россия, Политика | Персоны: Алексей Навальный

новость Суд отклонил иск к Навальному о моральной компенсации за акцию 12 июня

05.10.2017
Игорь Брумель (впереди) и Игорь Бекетов. Фото "Градус-ТВ"
Игорь Брумель (впереди) и Игорь Бекетов. Фото "Градус-ТВ"
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Люблинский райсуд Москвы отклонил иск бывшего муниципального депутата из Замоскворечья Игоря Брумеля к лидеру Партии прогресса Алексею Навальному о компенсации морального вреда за антикоррупционную акцию на Тверской улице 12 июня, в День России. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-секретаря суда Людмилу Морозову.

"В удовлетворении исковых требований Брумеля судом отказано в полном объеме", - сказала Морозова. Бывший депутат требовал взыскать с Навального 1,9 миллиона рублей. Во вторник суд отложил до 31 октября рассмотрение аналогичного иска , поданного лидером черносотенного движения SERB Игорем Бекетовым (Гошей Тарасевичем) .

17 августа Брумель заявил, что совместно с Тарасевичем подают к Навальному иск за проведение акции 12 июня. Претензии к оппозиционеру заключаются в том, что он своей акцией будто бы сорвал празднование Дня России на Тверской. "Этим Навальный задел наши чувства и других граждан, пришедших на праздник", - заметил Брумекль. По его словам, акция привела его в стрессовое состояние. Из-за этого, утверждается в иске, "не смог в последующие дни надлежащим образом исполнять свои депутатские обязанности".

Во второй половине дня 12 июня на Тверской проходили организованные чиновниками развлекательные мероприятия по случаю Дня России. Антикоррупционный митинг был согласован на проспекте Сахарова. Однако вечером 11-го числа Навальный, сообщив, что власти незаконно препятствуют монтажу аппаратуры на Сахарова, отменил митинг, призвав вместо этого несогласованно выйти на Тверскую. Протест собрал тысячи человек; 866 из них были задержаны. При этом полицейские и омоновцы подвергали демонстрантов избиениям. Самого Навального схватили еще по пути на Тверскую, когда он только вышел из подъезда.

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05.10.2017
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Протесты в День России

12.06.2017

В Москве задержаны свыше 850 участников протестов, в Петербурге - как минимум 400. Задержания производились крайне жестко. В Москве полицейские и омоновцы избивали граждан дубинками и били их головой об автозак. В числе пострадавших на Тверской - 12-летний подросток. В регионах за пределами Москвы и Петербурга задержали больше 160 демонстрантов. Алексея Навального арестовали на месяц.
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