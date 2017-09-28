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новость Информатор WADA Родченков заочно арестован

28.09.2017
Григорий Родченков. Фото: championat.com
Григорий Родченков. Фото: championat.com
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Басманный райсуд Москвы заочно арестовал бывшего директора Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, который эмигрировал в США и стал информатором Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом сообщает Интерфакс.

Решение было вынесено еще неделю назад, 21 сентября.

Родченков объявлен в международный розыск по части 2 статьи 201 УК (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), предусматривающей до 10 лет колонии.

Защита эмигранта подала апелляцию на его заочный арест.

Родченков ушел в отставку в ноябре 2015 года на фоне начавшегося допингового скандала, после чего выехал из России. В мае 2016-го The New York Times опубликовала интервью бывшего чиновника, в котором он обвинил десятки российских спортсменов, в том числе 15 золотых медалистов, в употреблении допинга. Родченков сообщил, что в стране много лет действовала государственная допинговая программа.

Бывший чиновник признал, что составил три смеси из запрещенных препаратов, которые смешивал с алкоголем и давал спортсменам. Между тем российские антидопинговые эксперты и сотрудники спецслужб подменяли допинг-пробы спортсменов сборной России на "чистые" образцы, взятые за несколько месяцев до олимпийских соревнований.

Месяц с небольшим спустя, 18 июня 2016-го, СКР объявил о деле против Родченкова. Тогда оно расследовалось по части 1 статьи 201 кодекса, то есть без квалифицирующего признака "с причинением тяжких последствий". Согласно фабуле дела, Родченков из корыстных побуждений продавал купленные в США допинговые препараты. Также заявлялось, что он по указанию функционеров WADA мог заниматься уничтожением допинг-проб.

В августе того же года Басманный райсуд арестовал имущество бывшего чиновника - земельный участок и дома в Солнечногорском районе Подмосковья. Однако в декабре Мосгорсуд отменил это решение.

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28.09.2017
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