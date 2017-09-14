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новость На Урале двум девушкам дали ограничение свободы за сожжение венка на "вечном огне"

14.09.2017
Пепел венка на "вечном огне" в Южноуральске. Фото из ВК-сообщества "Подслушано - Южноуральск"
Пепел венка на "вечном огне" в Южноуральске. Фото из ВК-сообщества "Подслушано - Южноуральск"
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Мировой судья в Южноуральске, Челябинская область, приговорил двух 16-летних девушек, одна из которых воспитывается в детдоме, к году ограничения свободы за сожжение венка на "вечном огне" - мемориале погибшим в германо-советской войне. Об этом сообщает прокуратура региона, не уточняя имен осужденных.

Обе девушки были объявлены виновными по части 2 статьи 214 УК (вандализм, совершенный группой лиц).

Приговор уже вступил в законную силу.

Городская прокуратура провела в отношении детдома проверку в связи с нахождением воспитанницы ночью на улице без контроля сотрудников заведения. Прокурор Южноуральска Борис Петров внес директору детдома представление; трое работников привлечены к дисциплинарной ответственности.

Инцидент у "вечного огня" произошел в ночь на 28 июня. Как утверждается, девушки разбросали возложенные венки по памятнику, а один из них сожгли, "чем осквернили памятник".

О поимке подозреваемых Znak.com написал уже 29 июня. Сообщалось, что девушки (в публикации издания ошибочно утверждалось, что речь идет о молодых людях) были пьяны. Задержанные дали признательные показания. Поиском причастных к инциденту занимались оперативники угрозыска. Информация об отправке дела в суд появилась 7 августа.

Ход следствия находился на контроле областного прокурора Александра Кондратьева.

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14.09.2017
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