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новость СМИ: Трое задержанных по делу об атаке в Сургуте освобождены

13.09.2017
На месте нападения в Сургуте. Кадр видеозаписи
На месте нападения в Сургуте. Кадр видеозаписи
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Трое задержанных по делу об августовской террористической атаке в Сургуте освобождены. Об этом сообщает Ура.Ру со ссылкой на неназванный "источник в адвокатских кругах города". По неподтвержденным данным агентства, обвинения с фигурантов должны снять в ближайшее время.

В частности, уточнил изданию адвокат Сеймур Ханкишиев, освобожден его клиент - 19-летний уроженец Таджикистана Наимджон Икромов, учившийся в колледже вместе с террористом Артуром Гаджиевым. Ранее сообщалось, что Икромов после задержания подвергся пыткам, а Ханкишиева допустили к клиенту лишь через несколько дней.

Причастность Икромова к теракту не подтвердилась, рассказал адвокат.

По информации Ура.Ру, всего обвинение по статье 205 УК (теракт) было предъявлено пятерым задержанным. "Новая газета" в конце августа сообщала о четырех обвиняемых. Всего же по делу об атаке Гаджиева, писало издание, задержали десятки человек. Отмечалось, что в их числе как приезжие с Северного Кавказа и из стран Средней Азии, так и этнические русские, причем среди последних - не только новообращенные мусульмане, но и граждане, не имеющие никакого отношения к исламу. Часть подозреваемых - женщины, говорилось в публикации газеты. "Радио Свобода" также заявляло о как минимум 10 задержанных, однако передавало, что им вменяется не статья 205, а статья 205.1 кодекса (содействие терроризму).

Между тем ни в СКР, ни в ФСБ информацию о том, что дело расследуется по "террористической" статье УК, до сих пор не прокомментировали. После теракта СКР сообщал об открытии дела по части 3 статьи 30 - пункту "а" части 2 статьи 105 УК (покушение на убийство двух или более лиц), и официальной информации о его переквалификации либо добавлении новых статей не поступало.

При этом "Новая" передавала, что СКР готовится объявить о разоблачении сургутской ячейки "Исламского государства", насчитывавшей якобы как минимум пять человек, включая лидера, его помощников и самого исполнителя теракта - Гаджиева.

Террористическая атака произошла 19 августа на улице Бажова в центре Сургута. 19-летний Гаджиев разлил и поджег горючую жидкость в торговом центре "Северный", после чего побежал по улице, нападая с ножом на прохожих. Террорист ранил семерых человек; сообщалось, что состояние одного из пострадавших крайне тяжелое.

Гаджиев успел пробежать 600 метров, после чего полицейский убил его выстрелом в спину. Предупредительного выстрела силовик не делал.

Несколькими днями позже ИГ распространило видеообращение от имени Гаджиева. На видеозаписи мужчина в балаклаве, называющий себя Масаудом ас-Сургути, приносит баят (присягу) халифу Абу Бакру аль-Багдади и призывает мусульман к нападениям с ножами. За спиной Масауда висит изображение флага ИГ, а рядом стоит топор. По утверждениям знакомых Гаджиева, голос действительно принадлежит сургутскому террористу.

Ход расследования находится на личном контроле председателя СКР Александра Бастрыкина.

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