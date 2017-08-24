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новость СМИ: В Сургуте десять человек задержаны по делу о нападении с ножом

24.08.2017
На месте нападения в Сургуте. Кадр видеозаписи
На месте нападения в Сургуте. Кадр видеозаписи
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В Сургуте как минимум десять человек задержаны по делу о нападении с ножом 19 августа. Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на источники в местной мусульманской общине и следственных органах.

Двое задержанных - уроженцы Дагестана. Им уже предъявлены обвинения по статье 205.1 УК (пособничество терроризму).

По сведениям источников, силовики задерживают не только предполагаемых "пособников" убитого нападавшего Артура Гаджиева, но и просто его знакомых. Как утверждается, в ночь на понедельник был задержан бывший однокурсник Гаджиева по Сургутскому политехническому колледжу 19-летний Наимжон Икромов. В квартире его семьи был проведен обыск. В течение суток родственники Икромова не знали, где он находится. Затем стало известно, что молодого человека арестовали на 15 суток по части 1 статьи 20.1 КоАП (мелкое хулиганство). Где он содержится, неизвестно.

Позже Икромов заявил о пытках. Адвокат молодого человека опасается, что силовики могли оказать на него давление. У силовиков на Икромова "совершенно ничего не было", подчеркивает защитник.

Во вторник "Исламское государство" распространило посмертное видеообращение от имени нападавшего в Сургуте. На видеозаписи мужчина в балаклаве, называющий себя Масаудом ас-Сургути, клянется в верности лидеру ИГ Абу Бакру аль-Багдади и говорит, что рад стать моджахедом. Он также призывает мусульман к нападениям с использованием ножей. За спиной мужчины висит изображение флага ИГ, рядом стоит топор.

19 августа на улице Бажова в центре Сургута мужчина, вооруженный ножом, напал на прохожих. Перед нападением он разлил горючую жидкость в торговом центре и поджег ее. Мужчина успел ранить семерых человек, прежде чем был застрелен полицейским.

По факту нападения возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 - пункту "а" части 2 статьи 105 УК (покушение на убийство двух или более лиц). Ход его расследования под личный контроль взял глава СКР Александр Бастрыкин.

В пресс-службе регионального управления МВД сразу после происшествия подчеркнули, что версия теракта "не является основной". При этом уже спустя несколько часов "Исламское государство" взяло на себя ответственность за нападение на прохожих в Сургуте.

Пресс-служба регионального управления СКР заявила, что нападавший идентифицирован. "Запрошены характеризующие материалы на молодого человека, будет проверяться информация о возможных его психических отклонениях", - отмечали в СКР. Имя преступника не называлось.

В полиции также официально отрицали сообщения о сообщнике нападавшего, который якобы также атаковал прохожих, но скрылся. "Информация о задержании неизвестного мужчины в Сургуте по адресу Маяковского, 9 не имеет отношения к происшествию, произошедшему сегодня утром на улице Бажова", - говорилось в сообщении пресс-службырегионального управления МВД.

Позже Life сообщил, что нападавший - 19-летний Артур Гаджиев. Как утверждало издание, его отец, Ламетулах Гаджиев, состоит на учете в правоохранительных органах как экстремист и последователь радикальных религиозных течений.

Во вторник замдиректора по воспитательной работе Сургутского политехнического колледжа Татьяна Шутова рассказала, что Гаджиев учился там с сентября 2015-го и и был отчислен в феврале 2016 года. "Он не обучался, совершенно не проявлял интерес к обучению, причем это явно демонстрировал. Задания не выполнял, консультации не посещал, имел задолженности практически по всем предметам. Плюс систематически нарушение дисциплины", - сказала Шутова. По ее словам, Гаджиев проявлял "вызывающее поведение на уроках, порой даже агрессию".

На вопрос, уверена ли она, что именно Гаджиев был нападавшим, Шутова ответила: "Да, уже официально это сообщено".

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