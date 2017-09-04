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Также: Право, Экономика, Европа, Россия, Общество, Политика, Мир | Персоны: Уильям Браудер

новость Интерфакс: Прекращено дело против Браудера о незаконной покупке акций "Газпрома"

04.09.2017
Уильям Браудер. Фото: weforum.org
Уильям Браудер. Фото: weforum.org
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Следствие прекратило за отсутствием состава преступления уголовное дело против основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера о незаконной покупке акций "Газпрома". Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По этому делу Браудеру вменялась часть 4 статьи 159 УК (мошенничество в особо крупном размере; до десяти лет колонии). По версии следствия, бизнесмен незаконно купил по более низкой внутрирыночной цене не менее 200 миллионов акций "Газпрома" на сумму около 2 миллиардов рублей.

В России возбуждено еше несколько дел против Браудера. В феврале Тверской райсуд Москвы заочно арестовал Браудера и его компаньона Ивана Черкасова, тоже живущего в Британии, по делу о финансовых махинациях. Дело рассматривается по существу в том же суде.

Как Браудеру, так и его компаньону были заочно предъявлены обвинения по части 3 статьи 33 - статье 196 (организация преднамеренного банкротства; до шести лет колонии), части 3 статьи 33 - пунктам "а", "б" части 2 статьи 199 (организация уклонения от уплаты налогов, совершенного в составе группы лиц в особо крупном размере; также до шести лет) и части 3 статьи 30 - части 2 статьи 199.1 УК (покушение на неисполнение обязанностей налогового агента в особо крупном размере; тот же максимальный срок).

Браудеру и Черкасову вменяют три эпизода преднамеренного банкротства. Ущерб, якобы причиненный ими, оценивается в 3,5 миллиарда рублей. Потерпевшими по делу признаны три отделения московского управления Федеральной налоговой службы, они же подали против подсудимых гражданский иск на сумму ущерба.

В рамках другого дела бизнесмену вменялось уклонение от уплаты налогов. В июле 2013 года судья Тверского райсуда Игорь Алисов заочно осудил Браудера по этому делу к девяти годам общего режима. Вторым фигурантов был погибший в СИЗО аудитор Сергей Магнитский. Алисов объявил виновным и его, после чего прекратил преследование Магнитского в связи с его смертью. В январе 2014-го приговор Браудеру и Магнитскому был подтвержден.

24 августа российская Генпрокуратура повторно потребовала от Интерпола объявить Браудера в международный розыск. В июне с такой же просьбой в международную полицейскую организацию обратилось МВД, однако там отказались это сделать, сославшись на прежнее решение о признании преследования Браудера политическим.

Преследование бизнесмена в России началось после того, как он стал добиваться привлечения к ответственности виновных в гибели Магнитского.

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04.09.2017
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