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новость О мертвых ничего

СМИ: Свидетеля по делу Магнитского могли убить по приказу Кремля
13.06.2017
Смерть Перепиличного на первых полосах британских газет
Смерть Перепиличного на первых полосах британских газет
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Российского предпринимателя Александра Перепиличного, свидетеля по делу Сергея Магнитского, могли убить по приказу российских властей. Об этом сообщает издание BuzzFeed со ссылкой на источники в американских, британских и французских спецслужбах.

Убийство Перепеличного, скорее всего, санкционировал российский президент Владимир Путин или люди из его ближайшего окружения. Как сообщили источники издания, об этом говорится в секретном докладе Управления директора Национальной разведки (ODNI), ЦРУ и АНБ, составленному в прошлом году по поручению Конгресса США.

Представители спецслужб Великобритании и США при этом отметили, что британские власти замалчивают эту информацию по политическим соображениям, так как не хочет нагнетать дипломатическую напряженность с Россией.

Расследованием смерти Перепеличного занимались и французские спецслужбы. Однако им регулярно препятствовали британские власти, сообщают источники.

Официальные представители разведки отказались комментировать эти сведения, сославшись на высокий уровень секретности.

10 ноября 2012 года 44-летний Перепиличный был найден мертвым недалеко от своего особняка в графстве Суррей. Обладавший хорошим здоровьем мужчина умер во время пробежки. Перепиличный был одним из ключевых свидетелей по делу "группы Клюева", которую подозревают в причастности к преступлениям в налоговой сфере и к смерти в СИЗО юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. Криминальный авторитет Дмитрий Клюев считается одним из главных фигурантов "досье Магнитского". Перепиличный стал четвертым внезапно скончавшимся человеком, связанным с делом "группы Клюева".

Первоначально полиция пришла к выводу, что смерть бизнесмена наступила от естественных причин. Однако затем расследование было возобновлено.

В мае 2015 года на предварительных слушаниях в коронерском суде было объявлено, что ходе вскрытия эксперты обнаружили в организме бизнесмена следы, которые могут указывать на отравление редким ядом, производимым из ядовитого растения Gelsemium Elegans.

Глава Hermitage Capital Уильям Браудер заявил, что еще в 2012 году требовал от полиции проверить, не был ли Перепиличный отравлен. Однако британские правоохранительные органы, по словам Браудера, тогда проигнорировали его письма и телефонные звонки.

В сентябре 2015 года на коронерских слушаниях адвокат Hermitage Capital Джеффри Робертсон заявил, что Перепиличный мог быть отравлен российскими агентами. "На данном этапе есть очень сильные косвенные доказательства, что он был убит из-за помощи, оказываемой Hermitage Capital, - отметил адвокат. - Если русский умирает в Британии от непонятного яда, известного только ФСБ, то она имеет к этому отношение".

17 марта адвокат Боб Моксон Браун на предварительных слушаниях по делу в Великобритании заявил, что предпринимателя могли отравить щавелевым супом, который он ел в день смерти. По словам Брауна, возможно, щавель был подменен чем-то другим. Проведенные после смерти бизнесмена анализы не обнаружили в его желудке щавеля. При этом дополнительная экспертиза обнаружила следы редкого ядовитого растения, встречающегося только в Китае, отметил адвокат.

Симптомы отравления этим веществом схожи с сердечной аритмией. Из-за этих данных в сентябре 2016 суд по делу о смерти Перепиличного был отложен по требованию правительства Великобритании до марта.

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13.06.2017
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