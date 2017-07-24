Реклама

Зять и советник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер отрицает тайные контакты с Россией во время избирательной кампании 2016 года и после ее окончания. Как передает СNN, соответствующее заявление он сделал в письменных показаниях комитетам Сената и Палаты представителей по разведке.

Позже в понедельник чиновник даст конгрессменам устные показания. Слушания пройдут в закрытом режиме.

Кушнер заверил, что не был в сговоре "ни с одним иностранным правительством". О том, чтобы в таком сговоре состояли другие члены штаба Трампа, добавил чиновник, ему также ничего не известно.

В апреле The Washington Post писала, что в начале декабря 2016 года Кушнер на встрече с российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком предложил установить секретный контакт между командой Трампа и Кремлем через российское посольство или консульство, чтобы избежать утечки информации. Как сообщалось, Кисляка такая идея обескуражила, поскольку это было опасно как для Москвы, так и для команды избранного президента.

В нынешних своих показаниях Кушнер заявил, что во время встречи посол лишь поинтересовался у него, есть ли во временном офисе избранного президента безопасная линия связи, для того чтобы провести переговоры с российскими генералами относительно Сирии. Зять Трампа ответил отрицательно и спросил в свою очередь, можно ли провести такие переговоры из российского посольства. Кисляк сказал, что это невозможно.

Кушнер также настаивает, что не общался с российским послом по телефону. Это, подчеркнул чиновник, подтверждается имеющимися у него записями. В мае Reuters передавало, что Кушнер утаил два телефонных разговора с Кисляком, датируемых временем с ноября по апрель 2016 года.

О первой встрече с Кисляком, состоявшейся в апреле 2016 года, Кушнер сообщил лишь, что она была краткой и почти целиком сводилась к "обмену любезностями".

Также Кушнер заверил, что встречался в декабре 2016 года с председателем находящегося под санкциями Внешэкономбанка Сергеем Горьковым исключительно в качестве представителя команды нового президента, поскольку Горьков известен как приближенный Владимира Путина. В марте в Белом Доме уже подтверждали, что Кушнер общался с председателем ВЭБа как советник Трампа. Однако в самом банке тогда заявляли, что встреча Кушнера с Горьковым была деловой и зять Трампа на ней присутствовал как глава компании Kushner Companies.

Помимо этого, Кушнер сообщил, что, хотя и присутствовал в июне 2016-го на встрече сына президента Дональда Трампа-младшего с российским адвокатом Натальей Весельницкой, тема этой встречи была ему не известна, поскольку он не прочел электронного письма Трампа-младшего с приглашением, а лишь быстро проглядел его, чтобы узнать дату и время. По словам Кушнера, через 10 минут после начала встречи он по электронной почте попросил помощника позвонить ему, чтобы под благовидным предлогом уйти.

15 июля Весельницкая рассказала в интервью The Wall Street Journal, что на встрече с сыном Трампа намеревалась рассказать ему о финансировании директором Hermitage Capital Уильямом Браудером предвыборного штаба Хиллари Клинтон. Об этой встрече впервые стало известно 11 июля от самого Трампа-младшего, который опубликовал скриншоты переписки с британским пиарщиком Робом Голдстоуном, предлагавшим ему компромат на Клинтон от имени "королевского прокурора" (the Crown prosecutor) России.

Также Кушнер отверг обвинения в том, что в январе официально не отчитался перед спецслужбами о контактах с иностранным должностными лицами. По словам зятя Трампа, его помощник не до конца заполнил соответствующую форму, однако на следующий день эта ошибка была исправлена. Тем не менее, хотя Кушнер в дальнейшем отчитывался о контактах с иностранцами еще дважды, он так и не проинформировал спецслужбы о встрече с Весельницкой.