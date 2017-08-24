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Также: Право, Европа, Россия, Общество, Политика, Мир | Персоны: Уильям Браудер, Сергей Магнитский

новость Россия повторно потребовала от Интерпола арестовать Браудера

24.08.2017
Уильям Браудер. Фото: weforum.org
Уильям Браудер. Фото: weforum.org
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Генпрокуратура повторно потребовала от Интерпола объявить в международный розыск гендиректора инвестиционного фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.

В Генпрокуратуре заявили, что в июне МВД России просил Интерпол повторно объявить Браудера в розыск, однако там отказались это сделать, сославшись на прежнее решение международной полицейской организации, признавшей преследование Браудера политическим. "Не согласившись с такой правовой позицией, Генпрокуратура России направила в Интерпол свои возражения, настаивая на объявлении Браудера в международный розыск", - пояснили в Генпрокуратуре.

В четверг The Telegraph со ссылкой на попавшие в распоряжение издания документы сообщила, что российские власти повторно потребовали от Интерпола ареста и экстрадиции Браудера. При этом в Интерполе отказались пояснить газете, были ли предприняты какие-либо действия по новому обращению России.

В феврале Тверской райсуд Москвы заочно арестовал Браудера и его компаньона Ивана Черкасова, тоже живущего в Британии, по делу о финансовых махинациях.

Как Браудеру, так и его компаньону заочно предъявлены обвинения по части 3 статьи 33 - статье 196 (организация преднамеренного банкротства; до шести лет колонии), части 3 статьи 33 - пунктам "а", "б" части 2 статьи 199 (организация уклонения от уплаты налогов, совершенного в составе группы лиц в особо крупном размере; также до шести лет) и части 3 статьи 30 - части 2 статьи 199.1 УК (покушение на неисполнение обязанностей налогового агента в особо крупном размере; тот же максимальный срок).

В России возбуждено несколько дел против Браудера. В рамках одного из них бизнесмену вменялось уклонение от уплаты налогов. В июле 2013 года судья Тверского райсуда Игорь Алисов заочно осудил Браудера по этому делу к девяти годам общего режима. Вторым фигурантов был погибший в СИЗО аудитор Сергей Магнитский. Алисов объявил виновным и его, после чего прекратил преследование Магнитского в связи с его смертью. В январе 2014-го приговор Браудеру и Магнитскому был подтвержден.

Известно также о деле против Браудера, возбужденном по части 4 статьи 159 УК (мошенничество в особо крупном размере) - по обвинению в незаконной скупке акций "Газпрома".

Преследование бизнесмена в России началось после того, как он стал добиваться привлечения к ответственности виновных в гибели Магнитского.

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