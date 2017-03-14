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новость Свидетеля по делу Магнитского могли отравить супом

14.03.2017
Смерть Перепиличного на первых полосах британских газет
Смерть Перепиличного на первых полосах британских газет
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Российского предпринимателя Александра Перепиличного, свидетеля по делу Магнитского, могли отравить супом. Об этом заявил адвокат Боб Моксон Браун на предварительных слушаниях по делу в Великобритании, сообщает "Немецкая волна".

По одной из версий, в день смерти Перепиличный съел щавелевый суп. По словам Брауна, возможно, щавель был подменен чем-то другим. Проведенные после смерти бизнесмена анализы не обнаружили в его желудке щавеля. При этом дополнительная экспертиза обнаружила следы редкого ядовитого растения, встречающегося только в Китае, отметил адвокат.

Симптомы отравления этим веществом схожи с сердечной аритмией. Из-за этих данных в сентябре 2016 суд по делу о смерти Перепиличного был отложен по требованию правительства Великобритании до марта.

10 ноября 2012 года 44-летний Перепиличный был найден мертвым недалеко от своего особняка в графстве Суррей. Обладавший хорошим здоровьем мужчина умер во время пробежки. Перепиличный был одним из ключевых свидетелей по делу "группы Клюева", которую подозревают в причастности к преступлениям в налоговой сфере и к смерти в СИЗО юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. Криминальный авторитет Дмитрий Клюев считается одним из главных фигурантов "досье Магнитского". Перепиличный стал четвертым внезапно скончавшимся человеком, связанным с делом "группы Клюева".

Первоначально полиция пришла к выводу, что смерть бизнесмена наступила от естественных причин. Однако затем расследование было возобновлено.

В мае 2015 года на предварительных слушаниях в коронерском суде было объявлено, что ходе вскрытия эксперты обнаружили в организме бизнесмена следы, которые могут указывать на отравление редким ядом, производимым из ядовитого растения Gelsemium Elegans.

Глава Hermitage Capital Уильям Браудер заявил, что еще в 2012 году требовал от полиции проверить, не был ли Перепиличный отравлен. Однако британские правоохранительные органы, по словам Браудера, тогда проигнорировали его письма и телефонные звонки.

В сентябре 2015 года на коронерских слушаниях адвокат Hermitage Capital Джеффри Робертсон заявил, что Перепиличный мог быть отравлен российскими агентами. "На данном этапе есть очень сильные косвенные доказательства, что он был убит из-за помощи, оказываемой Hermitage Capital, - отметил адвокат. - Если русский умирает в Британии от непонятного яда, известного только ФСБ, то она имеет к этому отношение".

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14.03.2017

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