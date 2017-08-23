О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Дело 12 июня | Дело 26 марта | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Society/Law/m.263517.html | http://mirror715.graniru.info/Society/Law/m.263517.html
Также: Право, Регионы, Экономика, Общество, Россия, Политика | Персоны: Игорь Сечин

новость С АФК "Система" взыскано 136 миллиардов рублей в пользу "Роснефти"

23.08.2017
Владимир Евтушенков. Фото ippnou.ru
Владимир Евтушенков. Фото ippnou.ru
Реклама

Судья Арбитражного суда Башкирии Ирина Нурисламова обязала АФК "Система" и ее дочернюю фирму "Система-инвест" уплатить почти 136 миллиардов 274 миллиона рублей по иску "Роснефти". Об этом сообщает ТАСС. Таким образом, иск удовлетворен частично - "Роснефть" настаивала на выплате 170,6 миллиарда рублей.

Также с ответчиков взыскано почти 160 тысяч рублей госпошлины.

Решение Нурисламовой будет обжаловано, заявили агентству в "Системе".

"Роснефть" заявляла, что при реорганизации "Башнефти" в 2014 году этому предприятию был причинен ущерб. Ранее "Башнефть" принадлежала структурам владельца "Системы" Владимира Евтушенкова, однако в 2016-м она перешла в собственность "Роснефти". Первоначально истцы оценивали ущерб в 106,6 миллиарда рублей; затем они исковая сумма была увеличена.

"Система" предлагала "Роснефти" урегулировать спор во внесудебном порядке. Однако в госкомпании заявили, что не заинтересованы во "внесудебных компромиссах".

26 июня судья Нурисламова арестовала несколько пакетов акций, принадлежащих "Системе" и "Системе-инвест". Решение было принято как обеспечительная мера по иску. Под арест попали 31,76 процента акций МТС, 100 процентов акций группы компаний "Медси" и 90,47 процента акций фирмы БЭСК.

При этом в "Системе" отмечали, что пристав столичного управления ФССП в своем постановлении о возбуждении исполнительного производства установил также дополнительное ограничение, не предусмотренное решением Нурисламовой, а именно ограничил право "Системы" и "Системы-инвест" на получение дохода от арестованных ценных бумаг.

17 июля "Система" объявила о техническом дефолте по кредитным обязательствам на сумму около 3,9 миллиарда рублей. Дефолт в компании объяснили арестом активов в рамках рассмотрения иска "Роснефти".

19 июля стало известно, что "Система" направила жалобы на Нурисламову в администрацию президента жалобу, а также председателю Верховного суда Вячеславу Лебедеву, председателю Арбитражного суда Уральского округа Ирине Решетниковой и в Высшую квалификационную коллегию судей.

"Порядок ведения судьей процесса, принимаемые судьей решения, включая отклонение абсолютно всех ходатайств ответчиков и третьих лиц, кроме лиц, действующих в интересах истцов, не могут не вызывать серьезных сомнений в ее беспристрастности", - пояснил юрист "Системы".

Он также указал на необъяснимую поспешность в действиях судьи при рассмотрении иска.

Комментарии 2 комментария | Оставить комментарий Обсудить
23.08.2017
новость Новости по теме
19.07.2017 АФК "Система" пожаловалась в администрацию президента на судью по своему делу →
17.07.2017 АФК "Система" объявила о техническом дефолте →
26.06.2017 Акции, принадлежащие АФК "Система", арестованы по иску "Роснефти" →
13.10.2016 Сечин: "Роснефть" не ведет выемок документов в офисах "Башнефти" →
12.10.2016 "Роснефть" выкупила у государства контрольный пакет "Башнефти" →
14.01.2016 Прекращено уголовное дело против главы АФК "Система" Евтушенкова →
Фото и Видео
30879
Play own
"Дело АВН": приговор за идею референдума
30878
Play own
Первый экстремист Балакова
30946
Play own
"Дело 26 марта": Борисову продлили арест
30667
Play own
Великая Финляндия на Енисее
Реклама
Выбор читателей
статья Серебренников и дураки
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Михалков против Тимаковой
Никита Михалков и Наталья Тимакова
новость "Дождь": В СИЗО за раскрытие хакеров
Сергей Михайлов (слева) и Дмитрий Докучаев
в блоге Чутье Кончаловского
383
статья Европа, ты одурела
РЕКЛАМА
в блоге Хай-тек в своем отечестве
383
новость МИД о "санкционном долге" США
Сергей Рябков. Фото: interaffaires.ru
новость На Украину по анкете
Украинский пограничник. Фото: dpsu.gov.ua
в блоге Элита вокруг вождя
383
новость Жириновского обвиняют в терроризме
Владимир Жириновский в военной форме на заседании Госдумы. Кадр Russia Today
новость Суд об аресте Серебренникова
Кирилл Серебренников. Фото с личной страницы
в блоге Как мы с немками церемонились
383
в блоге Благодушное рабство
383
новость Причиной пожара считают поджоги
После пожара в Ростове-на-Дону. Фото МЧС
в блоге От чего умер Шуберт
383
новость Конфликт Кадырова и ФСБ
Рамзан Кадыров и Игорь Хвостиков. Фото: grozny-inform.ru
новость Сенат ограничивает Трампа
Владимир Путин и Дональд Трамп в Гамбурге. Фото: kremlin.ru
новость Дело Серебренникова: новая фигурантка
Кирилла Серебренникова увозят на допрос. Кадр "Дождя"
новость Польша: дело против Валенсы
Лех Валенса в каске Евромайдана. Фото с ФБ-страницы "Instytut Lecha Wałęsy"
новость Навальный: Уотергейт в Калининграде
Западное линейное управление МВД на транспорте. Фото Никиты Костромина/Google.Maps