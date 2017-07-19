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новость АФК "Система" пожаловалась в администрацию президента на судью по своему делу

19.07.2017
Эмблема АФК "Система"
Эмблема АФК "Система"
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АФК "Система" направила в администрацию президента жалобу на судью Арбитражного суда Башкирии Ирину Нурисламову, которая ведет разбирательство по иску, поданному к компании "Роснефтью", "Башнефтью" и правительством Башкирии. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на представителя "Системы" Сергея Копытова.

Аналогичные жалобы поданы председателю Верховного суда Вячеславу Лебедеву, председателю Арбитражного суда Уральского округа Ирине Решетниковой и в Высшую квалификационную коллегию судей.

"Порядок ведения судьей процесса, принимаемые судьей решения, включая отклонение абсолютно всех ходатайств ответчиков и третьих лиц, кроме лиц, действующих в интересах истцов, не могут не вызывать серьезных сомнений в ее беспристрастности", - пояснил Копытов.

Он также заявил, что в действиях Нурисламовой "Система" усматривает необъяснимую поспешность. Истцами, ответчиками и третьими лицами в суд подано около 200 документов общим объемом примерно 6 тысяч страниц. "Непонятно, когда судья могла не то что вникнуть в каждый из этих документов, но и просто бегло ознакомиться с ними", - заметил собеседник агентства.

"Ответчики убеждены, что целью судьи Нурисламовой является никак не справедливое и объективное рассмотрение настоящего дела, а стремление добиться максимально быстрого взыскания денежных средств с ответчиков", - говорится в жалобе. "Система" просит провести проверку изложенных фактов и "в случае наличия оснований принять в установленном порядке меры реагирования".

Между тем на вопрос Интерфакса, предполагает ли компания заявить Нурисламовой отвод, Копытов ответить отказался.

"Роснефть" заявляет, что при реорганизации "Башнефти" в 2014 году этому предприятию был причинен ущерб. Ранее "Башнефть" принадлежала структурам владельца АФК "Система" Владимира Евтушенкова, однако в прошлом году она перешла в собственность "Роснефти". Первоначально истцы оценивали ущерб в 106,6 миллиарда рублей; затем они увеличили исковую сумму до 170,6 миллиарда.

"Система" предлагала "Роснефти" урегулировать спор во внесудебном порядке. Однако в госкомпании заявили, что не заинтересованы во "внесудебных компромиссах".

26 июня Нурисламова арестовала несколько пакетов акций, принадлежащих "Системе" и другой структуре Евтушенкова - "Система-инвест". Решение было принято как обеспечительная мера по иску. Под арест попали 31,76 процента акций МТС, 100 процентов акций группы компаний "Медси" и 90,47 процента акций фирмы БЭСК.

При этом в "Системе" отмечали, что пристав столичного управления ФССП в своем постановлении о возбуждении исполнительного производства установил также дополнительное ограничение, не предусмотренное решением Нурисламовой, а именно ограничил право "Системы" и "Системы-инвест" на получение дохода от арестованных ценных бумаг.

"Система" обжаловала арест акций и постановление пристава в 18-й арбитражный апелляционный суд в Москве.

В понедельник "Система" объявила о техническом дефолте по кредитным обязательствам на сумму около 3,9 миллиарда рублей. Дефолт в компании объяснили арестом активов в рамках рассмотрения иска "Роснефти".

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19.07.2017
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