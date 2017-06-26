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Арбитражный суд Башкирии арестовал несколько пакетов акций, принадлежащих структурам Владимира Евтушенкова АФК "Система" и "Система-инвест". Об этом сообщается на сайте "Системы". Речь идет о 31,76 процента акций МТС, 100 процентах акций группы компаний "Медси" и 90,47 процента акций в фирмы БЭСК.

Решение принято как обеспечительная мера по иску, поданному к компаниям Евтушенкова в мае нынешнего года "Роснефтью", "Башнефтью" и правительством Башкирии.

При этом, отмечается в публикации, пристав столичного управления ФССП в своем постановлении о возбуждении исполнительного производства установил также дополнительное ограничение, не предусмотренное решением арбитража, а именно ограничил право "Системы" и "Системы-инвест" на получение дохода от арестованных ценных бумаг.

В "Системе" заверили, что обжалуют как решение суда, так и постановление пристава. Относительно требований истцов в публикации заявляется, что они незаконны и необоснованны.

Как передает РБК, пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев заметил, что госкомпания просила арестовать активы ответчика на всю исковую сумму.

"Поскольку наши оппоненты демонстрируют всяческое презрительное отношение к легальным правовым процедурам и институтам, мы вынуждены заботиться об обеспечении наших интересов", - передают слова Леонтьева "Ведомости".

Ранее "Система" предлагала "Роснефти" урегулировать спор во внесудебном порядке. Однако Леонтьев в понедельник заметил, что нефтяная компания не заинтересована во "внесудебных компромиссах".

"Роснефть" заявляет, что при реогранизации "Башнефти" в 2014 году этому предприятию был причинен ущерб. Ранее "Башнефть" принадлежала структурам Евтушенкова, однако в прошлом году она стала собственностью "Роснефти". Первоначально истцы оценивали ущерб в 106,6 миллиарда рублей; затем они увеличили исковую сумму до 170,6 миллиарда.