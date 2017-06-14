О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Дело 26 марта | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Politics/Russia/m.261729.html | http://mirror715.graniru.info/Politics/Russia/m.261729.html
Также: Россия, Право, Криминал, Политика, Общество, Происшествия

новость Браслеты защелкнулись

Бывшего главу ФСИН Реймера приговорили к восьми годам колонии
14.06.2017
Александр Реймер. Фото с сайта pln-pskov.ru
Александр Реймер. Фото с сайта pln-pskov.ru
Реклама

Замоскворецкий суд Москвы приговорил бывшего директора Федеральной службы исполнения наказаний Александра Реймера к восьми годам колонии общего режима и штрафу в 800 тысяч рублей. Об этом сообщает Интерфакс.

Накануне судья Елена Аверченко признала виновными по делу о хищении 1,3 миллиарда рублей при закупке электронных браслетов Реймера, его бывшего заместителя Николая Криволапова и директора ФГУП "Центр информационно-технического обеспечения и связи ФСИН" Виктора Определенова.

Все трое признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК) и злоупотреблении полномочиями (часть 3 статьи 285 УК). Кроме того, Криволапов признан виновным по части 1 статьи 222 (незаконное приобретение и хранение боеприпасов). В рамках этого дела государством в лице ФСИН заявлен гражданский иск о возмещении материального ущерба в размере 2,7 миллиарда рублей.

В феврале прошлого года СКР предъявил предъявил окончательное обвинение фигурантам дела. По версии следствия, Реймер, находясь на посту главы ФСИН, в 2010 году сколотил из своего ближайшего окружения организованную преступную группу. Ее членами стали курировавший вопросы тыла генерал-майор Криволапов, давний знакомый Реймера гендиректор компании "Мета" Николай Мартынов и отставной полковник милиции Определенов. Целью всех их, считает следствие, являлось незаконное обогащение за счет крупных хищений бюджетных средств, выделенных ФСИН на внедрение в системе исполнения наказаний системы электронного мониторинга поднадзорных лиц.

По мнению СКР, Реймер создал новую внутриведомственную структуру, которой были переданы все контракты по производству электронных браслетов. Изготавливать их планировалось в Жигулевске "на площадях и с использованием специалистов ООО "Мета". При этом своих разработок у самарской фирмы не было и они выкупили всю техническую документацию и опытные образцы браслетов, уже прошедших испытания в НИИ ФСИН у другого разработчика - пермского ЗАО ИСТ.

При этом тогдашний глава ФСИН лично утвердил цены на браслеты. Следствие считает их "заведомо завышенными". 22 ноября 2010 года по этим ценам был заключен первый договор поставки браслетов тюремному ведомству. Стоимость одного браслета колебалась в нем от 108,5 тысячи до 128 тысяч рублей. В 2011 году контракт с ФГУПом вырос уже до 2,6 миллиарда рублей. При этом, как выяснилось во время расследования, часть изготовленных в Жигулевске браслетов не работала. Стоимость же всей выпущенной продукции была завышена в несколько раз.

После того как схема заработала, в качестве оплаты своих услуг Реймер получил от Мартынова 140 миллионов рублей наличными.

В марте 2015 года фигуранты дела были задержаны. До суда Реймер и Определенов содержались под стражей, в отношении Криволапова была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Дело Мартынова, полностью признавшего свою вину и заключившего досудебное соглашение о сотрудничестве с Моспрокуратурой, было выделено в отдельное производство. Суд рассмотрел его дело в особом порядке и назначил наказание в виде трех лет и восьми месяцев колонии общего режима, а также штрафа в 500 тысяч рублей.

Оставить комментарий Обсудить
14.06.2017
новость Новости по теме
23.08.2016 Суд продлил на полгода срок ареста экс-главы ФСИН Реймера →
25.02.2016 Экс-главу ФСИН обвинили в получении отката в 140 миллионов рублей →
06.05.2015 Суд арестовал имущество экс-главы ФСИН Реймера на 15 миллионов рублей →
31.03.2015 Суд арестовал экс-главу ФСИН Александра Реймера →
29.03.2013 Возбуждено дело о хищении в ФСИН при закупке электронных браслетов →
07.03.2013 Возбуждено дело о хищении в ФСИН денег на питание заключенных →
28.02.2013 ФСИН обнаружила у себя нарушения на 10 миллиардов рублей →
26.02.2013 СКР проводит проверку растраты 1,3 миллиарда рублей в ФСИН →
11.02.2013 Путин уволил пять генералов ФСКН →
26.06.2012 Путин сменил главу ФСИН →
Фото и Видео
30041
Play own
Как винтили на Тверской
30036
Play own
День России за 7 минут
29957
Play own
Дело Дмитриева: говорят дочь, адвокат и соратник
30035
Play
Николай Семена: судилище в Крыму
Реклама
Наши спонсоры
12863
18129
Avatar 34x34
Стать спонсором →
Выбор читателей
статья Что случилось в День России
Илья Мильштейн. Courtesy photo
в блоге Линейка для прямой линии
383
новость Сешнс отрицает связи с Россией
Джефф Сешнс. Фото: powerlineblog.com
новость "Беркут" против москвичей
Сергей Кусюк в Москве 12.06.2017. Фото: Мария Карпухина/"Дождь"
статья День России на Тверской: ВИДЕО, ФОТО
Фото Дмитрия Борко
РЕКЛАМА
Loading...
новость Закон о реновации принят
Шествие против реновации. Фото: Грани.Ру
новость Олегу Навальному не смягчили наказание
Олег Навальный в суде. Фото: @navalny
новость Задержанные остаются в полиции
Задержанные в полиции Петербурга. Фото: Александр Шуршев‏
новость СМИ: Перепиличного заказал Кремль
Смерть Перепиличного на первых полосах британских газет
новость Задержаны 136 поддростков
День России на Тверской. Фото Юрия Тимофеева/Грани.Ру
в блоге Официоз о беспорядках
383
новость Судьям разрешили лишать слова участников административных процессов
Верховный суд России. Фото: vsrf.ru
статья Задержания в День России
День России на Тверской. Фото Юрия Тимофеева/Грани.Ру
новость В КНДР освобожден студент из США
Отто Уормбир. Кадр трансляции
статья Коми изобличил Трампа
Владимир Абаринов
новость Задержания противников реновации
Задержанные у здания Госдумы. Фото: Сергей Митрохин
новость Путин: США - спонсор терроризма
Владимир Путин на митинге в Лужниках
новость Германия усилит кибербезопасность
Ханс-Георг Маасен. Фото: verfassungsschutz.de
новость Высланные дипломаты работали на ГРУ
Посольство России в Кишиневе. Фото: russkaya-moldova.ru
новость Рубанов арестован на 10 суток
Роман Рубанов. Фото: navalny.livejournal.com