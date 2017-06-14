Реклама

Замоскворецкий суд Москвы приговорил бывшего директора Федеральной службы исполнения наказаний Александра Реймера к восьми годам колонии общего режима и штрафу в 800 тысяч рублей. Об этом сообщает Интерфакс.

Накануне судья Елена Аверченко признала виновными по делу о хищении 1,3 миллиарда рублей при закупке электронных браслетов Реймера, его бывшего заместителя Николая Криволапова и директора ФГУП "Центр информационно-технического обеспечения и связи ФСИН" Виктора Определенова.

Все трое признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК) и злоупотреблении полномочиями (часть 3 статьи 285 УК). Кроме того, Криволапов признан виновным по части 1 статьи 222 (незаконное приобретение и хранение боеприпасов). В рамках этого дела государством в лице ФСИН заявлен гражданский иск о возмещении материального ущерба в размере 2,7 миллиарда рублей.

В феврале прошлого года СКР предъявил предъявил окончательное обвинение фигурантам дела. По версии следствия, Реймер, находясь на посту главы ФСИН, в 2010 году сколотил из своего ближайшего окружения организованную преступную группу. Ее членами стали курировавший вопросы тыла генерал-майор Криволапов, давний знакомый Реймера гендиректор компании "Мета" Николай Мартынов и отставной полковник милиции Определенов. Целью всех их, считает следствие, являлось незаконное обогащение за счет крупных хищений бюджетных средств, выделенных ФСИН на внедрение в системе исполнения наказаний системы электронного мониторинга поднадзорных лиц.

По мнению СКР, Реймер создал новую внутриведомственную структуру, которой были переданы все контракты по производству электронных браслетов. Изготавливать их планировалось в Жигулевске "на площадях и с использованием специалистов ООО "Мета". При этом своих разработок у самарской фирмы не было и они выкупили всю техническую документацию и опытные образцы браслетов, уже прошедших испытания в НИИ ФСИН у другого разработчика - пермского ЗАО ИСТ.

При этом тогдашний глава ФСИН лично утвердил цены на браслеты. Следствие считает их "заведомо завышенными". 22 ноября 2010 года по этим ценам был заключен первый договор поставки браслетов тюремному ведомству. Стоимость одного браслета колебалась в нем от 108,5 тысячи до 128 тысяч рублей. В 2011 году контракт с ФГУПом вырос уже до 2,6 миллиарда рублей. При этом, как выяснилось во время расследования, часть изготовленных в Жигулевске браслетов не работала. Стоимость же всей выпущенной продукции была завышена в несколько раз.

После того как схема заработала, в качестве оплаты своих услуг Реймер получил от Мартынова 140 миллионов рублей наличными.

В марте 2015 года фигуранты дела были задержаны. До суда Реймер и Определенов содержались под стражей, в отношении Криволапова была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Дело Мартынова, полностью признавшего свою вину и заключившего досудебное соглашение о сотрудничестве с Моспрокуратурой, было выделено в отдельное производство. Суд рассмотрел его дело в особом порядке и назначил наказание в виде трех лет и восьми месяцев колонии общего режима, а также штрафа в 500 тысяч рублей.