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новость На Кубани фсиновцы получили до 11 лет за пытки подростков и убийство одного из них

14.05.2017
Белореченские фсиновцы после оглашения приговора. Кадр видео "Кавказского узла"
Белореченские фсиновцы после оглашения приговора. Кадр видео "Кавказского узла"
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Судья Белореченского райсуда Кубани Николай Стогний приговорил 10 бывших сотрудников местной воспитательной колонии к реальным срокам от 2 с половиной до 11 лет по делу о пытках семерых заключенных подростков, один из которых в результате умер. О решении, вынесенном в пятницу, тогда же сообщила "Медиазона" со ссылкой на адвоката "Агоры" Андрея Сабинина, который представлял интересы потерпевших.

Наибольшие сроки - 11 лет строгого режима - получили охранники Арсен Шамхалов и Андрей Криволапов, которые и забили до смерти 16-летнего Виталия Попа. Они были признаны виновными по пунктам "а", "в" части 3 статьи 286 (превышение должностных полномочий с применением насилия и причинением тяжких последствий) и части 4 статьи 111 УК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Бывший и.о. начальника колонии Вячеслав Иванов получил 5 лет строгого режима по части 3 статьи 33 - пункту "а" части 3 статьи 286 кодекса (организация превышения должностных полномочий с применением насилия).

Воспитатель Валерий Заднепровский получил 4 года колонии, охранник Павел Грицина - 3 с половиной, оперативники Роман Берсенев и Сергей Лабинский, а также охранники Валерий Савченко и Муса Аллаев - по 3 года, дежурный помощник начальника колонии Сергей Андриященко - 2 с половиной года. Каждого из семерых признали виновным либо по пункту "а" части 3 статьи 286 (превышение должностных полномочий с применением насилия), либо по части 3 статьи 285 УК (злоупотребление должностными полномочиями с причинением тяжких последствий), либо по обоим этим обвинениям. Какой режим отбывания срока назначен этим осужденным, не уточняется.

В качестве дополнительного наказания на каждого из осужденных наложен запрет работать в правоохранительных структурах в течение трех лет после отбытия сроков.

Прокурор в прениях сторон запрашивал для подсудимых сроки от 4 до 13 лет. При этом для Андриященко он просил условного срока.

Как уточняет "Кавказский узел", Шамхалов и Криволапов признали вину частично, тогда как Иванов, Берсенев и Заднепровский настаивали на своей невиновности. Между тем Андриященко заявил о полном признании вины и раскаянии, а также выплатил матери погибшего Попа часть заявленного материального ущерба. Однако Стогний в приговоре отказался оценить эти обстоятельства как смягчающие, назвав заявления подсудимого неискренними.

Часть фигурантов до приговора находилась под домашним арестом. Их взяли под стражу в зале суда.

Обвинение, так же как и потерпевшая сторона, намерены обжаловать приговор. Адвокат Сабинин позитивно оценил тот факт, что все подсудимые были признаны виновными, и заметил, что не имеет претензий к ходу прошедшего процесса. В то же время сроки, назначенные подсудимым, он назвал заниженными.

По крайней мере некоторые из осужденных, со своей стороны, также будут подавать на апелляцию.

Потерпевшие подростки участвовали в процессе по видеосвязи из краснодарского СИЗО-1. Родственники пострадавших - в большинстве это жители аннексированного Крыма - на оглашение приговора не приехали.

Инцидент в Белореченской воспитательной колонии произошел 24 ноября 2015 года. Согласно материалам дела, и.о. начальника Иванов приказал подвергнуть вновь прибывших заключенных пыткам, а также провести с ними "индивидуальные беседы". Для этого он в частности распорядился отключить в колонии камеры видеонаблюдения.

Анриященко по указанию Иванова впустил в колонию воспитателя Заднепровского, а также охранников и оперативников. Как отмечается, Заднепровский и охранники, прежде чем пытать подростков, надели балаклавы.

Заключенных избивали, окунали головой в унитаз, заставляли мочиться друг на друга и выполнять физические упражнения, оскорбляли словесно. В частности, гражданина Украины Попа, который двумя годами раньше вместе с семьей переехал из Закарпатья на Кубань и получил 4 года 8 месяцев по сомнительному делу о грабеже, обзывали бандеровцем и хохлом. Когда Поп отказался отжиматься и приседать, его начали избивать особенно сильно, несмотря на то что подросток просил прекратить пытки. Как говорится в деле, Шамхалов и Криволапов нанесли заключенному как минимум 17 ударов по жизненно важным органам. Среди прочего Попа били головой об унитаз. Подросток умер от черепно-мозговой травмы; при этом, говорится в приговоре, Шамхалов и Криволапов тянули с вызовом скорой пострадавшему.

Остальным шестерым подростками также были причинены серьезные травмы.

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14.05.2017
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