Реклама

Судья Зюзинского райсуда Москвы Елена Сафьян отклонила иск шестерых сотрудников телеканала "Звезда" к независимому журналисту Аркадию Бабченко, следует из картотеки суда. Истцы требовали удалить его пост в Фейсбуке от 25 декабря прошлого года, в котором он называет погибших в авиакатастрофе Ту-154 Минобороны членов съемочной группы телеканала "пропагандистами" и "вербовщиками".

В качестве компенсации нанесенного им морального вреда истцы просили взыскать с Бабченко по 500 тысяч рублей в пользу каждого. Кроме того, от журналиста требовали опубликовать опровержение содержащихся в его записи сведений как несоответствующей действительности и порочащей честь и достоинство работников "Звезды".

"Передайте товарищу Путину, произошла чудовищная ошибка! Кажется, что-то пошло не так. Ну, поздравляйте", - прокомментировал решение судьи сам Бабченко.

"Нет. У меня нет ни сочувствия, ни жалости. Я не выражаю соболезнования родным и близким. Как не выражал никто из них. Продолжая петь и плясать в поддержку власти или все так же поливать дерьмом с экранов телевизоров и после смерти, - написал в декабре прошлого года Бабченко. - Хотя, впрочем, ни злорадства, ни радости нет тоже. У меня в голове лишь одна исключительно рациональная мысль - в зомбоящике живой силы, раскручивавшей механизм посадок и убийств моих друзей и коллег, стало на девять единиц меньше".

25 декабря 2016 года Ту-154 Минобороны, следовавший из Москвы на российскую авиабазу Хмеймим в Сирию, потерпел крушение над Черным морем через две минуты после вылета из аэропорта Адлера, где приземлялся на дозаправку. На борту самолета находились 92 человека - восемь членов экипажа и 84 пассажира. В их числе были музыканты ансамбля им. Александрова, направлявшиеся выступать перед российскими войсками, а также военные, чиновники Минобороны, девять сотрудников российских телеканалов и исполнительный директор фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка (Доктор Лиза). Все они погибли.

Вечером того же дня лидер татарстанского отделения "Яблока" Руслан Зинатуллин поместил на своей ФБ-странице ссылку на опубликованную "Татар-информом" заметку "Иосиф Кобзон мог оказаться в числе пассажиров летевшего в Сирию Ту-154", сопроводив ее репликой "Жаль, что Кабзона там не было" (орфография автора. - Ред.). В комментариях к записи функционер заметил, что ему "совершенно не жалко журналистов, которые делают все для создания в стране этой атмосферы". Вскоре Зинатуллин удалил пост.

На следующий день прокурор Татарии Ильдус Нафиков поручил провести по факту публикации записи на предмет наличия в ней возбуждения ненависти либо вражды в отношении такой "социальной группы", как журналисты. Однако дело возбуждено не было. Специалисты Казанского межрегионального центра экспертиз, исследовавшие пост Зинатуллина и его же комментарий к этой записи, не усмотрели в публикации состава преступления по части 1 статьи 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды).