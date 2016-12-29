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Карикатуры французского журнала Charlie Hebdo на авиакатастрофу Ту-154 в Сочи - это "натужная гадость" и "испражнения на бумагу". Об этом, как передает РИА "Новости", заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

"Очередные испражнения на бумагу со стороны этих парижских двуногих не трогают. Даже обращать внимание на эту натужную гадость – унизительно для нормального человека", - сказал генерал-майор.

"Отмечу только одно, не касаясь самой мазни. Если подобное, не поворачивается язык сказать, "творчество", и есть проявление подлинных "западных ценностей", - их обладатели и защитники обречены. По меньшей мере, на одиночество в будущем", - приводит слова Конашенкова Интерфакс.

"Неудивительно, что как-то приутихли те из наших "сограждан", которые не так давно позировали на селфи в майках "Je suis Charlie", - добавил представитель Минобороны.

28 декабря французский сатирический журнал опубликовал две карикатуры на крушение лайнера. На одной из них изображен падающий самолет, на фоне которого солист ансамбля Александрова издает долгий звук "а-а-а-а-а-а-а". В подписи к изображению говорится: "Репертуар военного хора Красной армии расширяется".

На второй карикатуре изображен падающий самолет и написано: "Плохие новости... Путина там не было".

Ту-154 Минобороны, следовавший из Москвы на российскую авиабазу Хмеймим в Сирию, потерпел крушение рано утром 25 декабря через две минуты после вылета из аэропорта Адлера, где приземлялся на дозаправку. На борту самолета находились 92 человека - восемь членов экипажа и 84 пассажира. В их числе были музыканты ансамбля им. Александрова, направлявшиеся выступать перед российскими войсками, а также военные, чиновники Минобороны и исполнительный директор фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка (Доктор Лиза). Все они погибли.

В декабре 2015 года Charlie Hebdo опубликовал карикатуры на тему крушения самолета "Когалымавиа" над Синаем. После этого пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков назвал публикацию кощунством, не имеющим ничего общего с демократией.

7 января 2015 года в Париже террористы-исламисты братья Саид и Шариф Куаши расстреляли редакцию Charlie Hebdo. Погибли 10 сотрудников редакции, а также двое полицейских.