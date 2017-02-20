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новость Казань: дело об экстремизме за пост о Ту-154 и Кобзоне открывать не будут

20.02.2017
Руслан Зинатуллин. Источник: idelreal.org
Руслан Зинатуллин. Источник: idelreal.org
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Прокуратура Татарии не нашла оснований требовать открытия дела об экстремизме против лидера регионального отделения "Яблока" Руслана Зинатуллина по факту опубликованного последним поста о катастрофе Ту-154 Минобороны близ Сочи и Иосифе Кобзоне. Об этом сообщают "Idel.Реалии".

Специалисты Казанского межрегионального центра экспертиз, исследовавшие пост Зинатуллина и его же комментарий к этой записи, не усмотрели в публикации состава части 1 статьи 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды; до пяти лет колонии).

Между тем совет регионального отделения "Яблока" на днях признал высказывания Зинатуллина "некорректными" и рекомендовал "в дальнейшем воздерживаться от публичного выражения неоднозначных комментариев". Одновременно член совета Борис Фанюк, критиковавший заявления Зинатуллина в СМИ, был предупрежден о "недопустимости впредь выступать от имени реготделения". От него потребовали "в дальнейшем не выносить в публичное пространство внутренние вопросы".

Вечером 25 декабря 2016 года Зинатуллин поместил на своей ФБ-странице ссылку на опубликованную "Татар-информом" заметку "Иосиф Кобзон мог оказаться в числе пассажиров летевшего в Сирию Ту-154", сопроводив ее репликой "Жаль, что Кабзона там не было" (орфография автора. - Ред.).

В комментариях к записи функционер заметил, что ему "совершенно не жалко журналистов (имеются в виду сотрудники трех российских телеканалов, летевших на борту Ту-154. - Ред.), которые делают все для создания в стране этой атмосферы".

Уже на другой день пост на странице Зинатуллина отсутствовал. По словам самого функционера, он не удалял запись, а скрыл ее. "Мне надоело читать оскорбления в свой адрес", - пояснял он. Сейчас, спустя почти два месяца, этой публикации на странице по-прежнему нет.

Однако скриншот поста разошелся по региональным СМИ.

26 декабря прокурор Татарии Ильдус Нафиков поручил провести по факту публикации записи на предмет наличия в ней возбуждения ненависти либо вражды в отношении такой "социальной группы", как журналисты.

Ту-154 Минобороны, следовавший из Москвы на российскую авиабазу Хмеймим в Сирию, потерпел крушение рано утром 25 декабря над Черным морем, через две минуты после вылета из аэропорта Адлера, где приземлялся на дозаправку. На борту самолета находились 92 человека - восемь членов экипажа и 84 пассажира. В их числе были музыканты ансамбля им. Александрова, направлявшиеся выступать перед российскими войсками, а также военные, чиновники Минобороны, девять сотрудников российских телеканалов и исполнительный директор фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка (Доктор Лиза). Все они погибли.

После катастрофы Кобзон рассказал, что руководитель ансамбля генерал-лейтенант Валерий Халилов приглашал его выступить с музыкантами в Сирии. "Но я сказал, что у меня медицинская виза и я должен лететь на лечение", - добавил Кобзон. Халилов также находился на борту Ту-154.

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20.02.2017

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