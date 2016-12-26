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Прокурор Татарии Ильдус Нафиков поручил провести проверку в отношении лидера регионального отделения "Яблока" Руслана Зинатуллина по факту опубликованного последним поста о катастрофе Ту-154 Минобороны близ Сочи. Об этом сообщает "Татар-информ". Проверку предполагается провести на предмет наличия в публикации Зинатуллина состава части 1 статьи 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды), предусматривающей до пяти лет колонии.

В рамках проверки будет проведена психолингвистическая экспертиза текста.

Вечером 25 декабря Зинатуллин поместил на своей ФБ-странице ссылку на опубликованную "Татар-информ" заметку "Иосиф Кобзон мог оказаться в числе пассажиров летевшего в Сирию Ту-154", сопроводив ее комментарием "Жаль, что Кабзона там не было" (орфография автора. - Ред.).

Сейчас на странице лидера татарского "Яблока" этот пост отсутствует. "Idel.Реалиям" Зинатуллин рассказал, что не удалял запись, а скрыл ее. "Мне надоело читать оскорбления в свой адрес", - пояснил он.

Однако скриншот публикации разошелся по региональным СМИ. Его опубликовали, в частности, "Реальное время" и "Казанский репортер".

Позже РБК передал со ссылкой на старшего помощника прокурора Татарии Руслана Галиева, что проверяются и "дополнительные высказывания (Зинатуллина. - Ред.), которые касались погибших журналистов". При этом чиновник упомянул не один пост, а посты, опубликованные политиком. Он также уточнил, что "социальной группой", к которой, как предполагается, Зинатуллин мог возбуждать ненависть и вражду, являются журналисты.

Сам Зинатуллин, как следует из публикации издания, также заявил о скрытых постах - во множественном числе. Прокурорскую проверку он объяснил своей политической деятельностью.

Ту-154 Минобороны, следовавший из Москвы на российскую авиабазу Хмеймим в Сирию, потерпел крушение рано утром 25 декабря над Черным морем, через две минуты после вылета из аэропорта Адлера, где приземлялся на дозаправку. На борту самолета находились 92 человека - восемь членов экипажа и 84 пассажира. В их числе были музыканты ансамбля им. Александрова, направлявшиеся выступать перед российскими войсками, а также военные, чиновники Минобороны и исполнительный директор фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка (Доктор Лиза). Все они погибли.

После катастрофы Кобзон рассказал, что руководитель ансамбля генерал-лейтенант Валерий Халилов приглашал его выступить с музыкантами в Сирии. "Но я сказал, что у меня медицинская виза и я должен лететь на лечение", - добавил Кобзон. Халилов также находился на борту Ту-154.