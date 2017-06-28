Реклама

В Нижнем Новгороде миграционная служба МВД оштрафовала на две тысячи рублей за "нарушение режима пребывания в стране" пятерых членов итальянской правозащитной организации "Антигона". Об этом сообщает 7x7 со ссылкой на председателя общественной организации "Человек и закон" Ирину Протасову.

Как передает koza.press, итальянцам вменили часть 2 статьи 18.8 КоАП (несоответствие заявленных целей въезда в Россию с фактической деятельностью, предусматривает штраф от двух до пяти тысяч рублей с возможным административным выдворением из страны). Они провели в полиции больше шести часов. При этом, отметил приехавший в отдел полиции руководитель Комитета по предотвращению пыток Игорь Каляпин, в течение первых пяти часов задержания правоохранители опросили только троих из пяти задержанных. Опрос без согласия итальянцев снимал на видео некий отказывавшийся представляться человек, назвавший себя стажером.

Правозащитников задержали в понедельник на встрече с членами нижегородской ОНК. Члены "Антигоны" приехали в город из Йошкар-Олы для встречи с местными коллегами. Рядом с итальянцами находились правозащитники из Марий Эл, в том числе Протасова, к ним у полиции претензий не возникло.

Как уточнял NEWSNN.RU, полиция прервала встречу с ОНК из-за звонка некого жителя Казани, который якобы знал о визите итальянцев в город и просил проверить законность из поездки. По словам Протасовой, представителей "Антигоны" обвинили в том, что они якобы ведут в России профессиональную деятельность, хотя въехали в страну по туристической визе.

"Выезд в Нижний Новгород был запланирован, он значился в программе пребывания "Антигоны", — рассказала Протасова. — Никакого отклонения от программы не было. Мы показали коллегам город, провели запланированные встречи в Комитете по предотвращению пыток и с членами местной общественной наблюдательной комиссии".

После освобождения из полиции члены "Антигоны" вернулись в Йошкар-Олу. Российские власти регулярно обвиняют в нарушении визового режима иностранцев, которые провдят встречи с общественными активистами. Так, в апреле прошлого года Сормовский райсуд Нижнего Новгорода оштрафовал на 4 тысячи рублей британского журналиста Артура Хауса и обязал его покинуть Россию.

Заместитель главного редактора британского интернет-издания The Calvert Journal и главред онлайн-журнала The Junket Хаус приехал в Россию в рамках проекта благотворительного фонда Calvert 22 Foundation. Его учредители - экс-министр финансов Алексей Кудрин и живущая в Лондоне меценат Нонна Матеркова. Журналист прочитал бесплатные лекции для казанских и нижегородских журналистов, дизайнеров и предпринимателей о том, как сделать региональный креативный проект востребованным за рубежом.

После мастер-класса по онлайн-журналистике к Хаусу подошли сотрудники ФМС и попросили проехать в управление. "Там на него составили протокол о нарушении миграционного законодательства, который сразу направили в суд", - рассказал адвокат Дмитрий Кузовков. Причиной задержания журналиста стало то, что он въехал в Россию по рабочей визе, которая не предполагает проведение лекций, семинаров и другую образовательную деятельность.