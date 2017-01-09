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Сотрудники московского ОП "Кунцево" вернули гражданке Узбекистана Нилуфар Мамасаидовой ее годовалую дочь Манижу, которую забрали 26 декабря, сославшись на отсутствие у иностранки документов, подтверждающих родство. Видеозапись встречи матери с дочерью опубликовал на своей ФБ-странице юрист Бахром Исмаилов, представлявший интересы приезжей.

Первые сообщения о случае Мамасаидовой появились 4 января, а на другой день информацию поместило множество СМИ. Вечером 5-го числа, передавал "Коммерсант", ситуацию прокомментировала детский омбудсмен Анна Кузнецова. "Изъятие - самая крайняя мера, когда есть угроза жизни и здоровью ребенка, - заметила чиновница. - Сейчас важно помочь маме увидеться с дочкой, создать все условия для возвращения ребенка маме".

6 января Исмаилов при поддержке кунцевского межрайонного прокурора Михаила Вощинского и чиновников посольства Узбекистана добился оформления полицейскими документов, необходимых для возвращения ребенка матери. Оставалось получить лишь справку из 32-го московского роддома, где родилась девочка.

Однако 7-го числа Исмаилову заявили в роддоме, что такую справку может выдать только главврач, а он появится на работе не раньше 9-го. Между тем полицейские отказались выдавать разрешение на возврат ребенка матери без этого документа. "Формально они правы, но всего этого можно было избежать, если бы 26 декабря они не изъяли ребенка", - заметил юрист.

Наконец, днем в понедельник все необходимые документы оказались у Исмаилова на руках. Медики 1-й московской горбольницы, в инфекционном отделении которой девочка содержалась после изъятия у матери, выписали ребенка и в присутствии Исмаилова и представителя посольства передали его полиции.

Матери, однако, дочь вернули только вечером: днем Нилуфар Мамасаидову отвезли в Кунцевский райсуд для рассмотрения составленного на нее протокола по части 3 статьи 18.8 КоАП (нарушение иностранцем режима пребывания в Москве, Подмосковье, Петербурге или Ленобласти), предусматривающей штраф от 5 до 7 тысяч рублей с выдворением в России или без такового. Чем завершилось разбирательство, Исмаилов не уточнил.

Как накануне передавал со ссылкой на юриста "Коммерсант", Мамасаидова не имеет претензий к полицейским.

Ранее Исмаилов отмечал, что по закону силовики действительно имели основания отнять ребенка до установления личности матери. Тем не менее, указывал он, "исходя из принципа гуманности и с учетом обстоятельств, в которых оказалась потерпевшая (у иностранки украли документы. - Ред.)" полицейские могли не разлучать Мамасаидову с дочерью.

25 декабря из квартиры, куда Мамасаидова с дочерью пришла в гости, украли сумку иностранки со всеми документами приезжей и ее ребенка. На другой день потерпевшая подала в ОП "Кунцево" заявление о краже, однако, вместо того чтобы разыскивать воров, силовики отняли у иностранки ребенка, сославшись на отсутствие у нее документов, которые бы подтверждали, что Манижа - ее, а не чужая дочь.

При этом 6 января, после того как случай получил резонанс, полиция выступила с заявлением, в котором излагалась иная фабула событий. Как передавал со ссылкой на силовиков ТАСС, Мамасаидова не приносила заявление в отдел, а была доставлена туда, после того как полицейские "выявили" ее в квартире. Ребенка, по словам силовиков, не изымали, а отправили на скорой в инфекционную больницу, после того как иностранка пожаловалась, что у девочки несколько дней держится температура.

Исмаилов, однако, опроверг это сообщение. Он указал, что 26 декабря был составлен "акт о выявлении беспризорного и безнадзорного несовершеннолетнего" за подписью начальника ОП "Кунцево" Ивана Красных, на основании которого ребенка и отняли у матери.

На саму Мамасаидову, которая уже год, после истечения регистрации, живет в России нелегально, оформили протокол по статье 18.8 КоАП. Трое суток иностранку удерживали в холодной камере отдела без еды и элементарных удобств. Из-за этого Мамасаидова заболела воспалением легких.

По истечении трех суток приезжую доставили в суд. Однако тогда судья отпустил ее, приняв во внимание наличие у нее ребенка.

После освобождения Мамасаидова каждый день являлась в больницу и передавала для дочери еду. Однако увидеться с самим ребенком ей не позволяли.