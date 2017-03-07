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В прениях сторон по делу "Чистопольского джамаата" прокурор Татарии Ильдус Нафиков потребовал для двух из девяти обвиняемых - 34-летнего Рафаэля Зарипова и 39-летнего Марата Сабирова - пожизненных сроков в колонии особого режима. Об этом сообщают "Idel.Реалии" со ссылкой на башкирскую правозащитницу Альмиру Жукову, которая представляет интересы одного из подсудимых (кого именно, не уточняется).

По утверждению Нафикова, Зарипов и Сабиров наряду с убитым в мае 2014 года Раисом Мингалеевым выступили основателями "Чистопольского джамаата" и далее руководили этой группировкой.

Для остальных подсудимых, рассказала Жукова, прокурор запросил от 22 до 24 лет строгого режима. Каких именно сроков Нафиков потребовал для каждого из фигурантов, она не уточнила.

Между тем "Реальное время" передает, что минимальный запрошенный срок - 19 лет строгого режима. Его Нафиков потребовал для 26-летнего Михаила Мартьянова. При этом в начале процесса Мартьянов заявил Нафикову отвод, пояснив, что во время следствия заключил лично с прокурором Татарии досудебное соглашения, в рамках которого давал показания, однако на этапе ознакомления с материалами чиновник сделку расторг, обвинив арестованного в невыполнении ее условий. Поэтому, настаивал Мартьянов, у Нафикова не могло не сложиться предвзятого отношения к нему.

Для трех фигурантов дела прокурор запросил также штрафы: для Сабирова 1 миллион рублей, для 41-летнего Джаудата Ганеева и 39-летнего Айрата Ситдикова - 450 тысяч рублей.

Издание отмечает также, что оба подсудимых, для которых потребовали пожизненных сроков, в начале процесса выступали с обвинениями в адрес УФСБ по Татарии, проводившего следствие по делу. Зарипов заявил о пытках, Сабиров - о фальсификации доказательств.

На слушаниях, предшествующих прениям, защита заявила ряд ходатайств. В частности, адвокаты настаивали на проведении новой взрывотехнической экспертизы, отмечая недостаточность исследования, присутствующего в деле. Также защита добивалась открытия процесса для публики и прессы. В обоих этих ходатайствах, однако, судейская коллегия отказала.

Дело "Чистопольского джамаата" - самое громкое дело о терроризме, рассматриваемое в Татарии за последние 10 лет. Процесс ведет коллегия Приволжского окружного военного суда (Самара) в составе в составе Юрия Клубкова (председательствующий), Игоря Николаева и Дмитрия Сироты на выездной сессии в помещении Казанского гарнизонного военного суда. С 1 ноября разбирательство проходит в закрытом режиме. Наряду с прокурором Нафиковым обвинение поддерживает один из его подчиненных Андрей Кропотов.

Помимо Зарипова, Сабирова, Мартьянова, Ганеева и Ситдикова на скамье подсудимых находятся 54-летний Рамиль Абитов, 37-летний Алмаз Галеев, 30-летний Руслан Гафуров и его ровесник Станислав Трофимчик. Все они заключены в СИЗО.

В зависимости от вменяемой каждому роли фигурантам инкриминированы часть 1 статьи 210 (создание преступного сообщества), часть 1 статьи 205.4 (создание террористического сообщества), часть 1 статьи 205.5 (организация деятельности террористической организации), пункты "а" частей 2, 3 статьи 205 (теракт, совершенный организованной группой с использованием опасных химических веществ), часть 1 статьи 205.2 (публичные призывы к терроризму и его публичное оправдание), часть 2 статьи 282.2 (участие в деятельности экстремистской организации), пункт "в" части 2 статьи 282 (возбуждение ненависти либо вражды в составе организованной группы), часть 3 статьи 222 (незаконный оборот оружия и боеприпасов организованной группой), часть 3 статьи 223 (незаконное изготовление огнестрельного оружия организованной группой), пункты "а", "б" части 2 статьи 171 (незаконное предпринимательство в составе организованной группы с извлечением дохода в особо крупном размере) и пункт "а" части 4 статьи 174.1 УК (отмывание денег, полученных преступным путем, в составе организованной группы).

Согласно фабуле дела, "Чистопольский джамаат" был образован "с 2012 года по август 2013 года". В числе эпизодов, вмененных фигурантам, - обстрел самодельными реактивными снарядами комбината "Нижнекамскнефтехим" 15 ноября 2013 года, а также якобы совершенные в том же месяце поджоги строившейся православной церкви Сергия Радонежского в Чистополе и молитвенного дома во имя Димитрия Солунского в селе Ленино Новошешминского района Татарии. Все эти эпизоды квалифицированы как теракты. Сообщалось, что были совершены поджоги и других православных церквей, однако, как рассказала правозащитница Жукова в опубликованном во вторник интервью "Idel.Реалиям", до суда эти эпизоды не дошли.

Известно также, что подсудимым вменяется закладка бомб в селе Билярск Алексеевского района Татарии.

Наряду с этим фигурантам инкриминировано покушение на муфтия Татарии Ильдуса Файзова и убийство его заместителя Валиуллы Якупова.

Кроме того, заявляется, что один из подсудимых в ноябре 2013 года подыскивал место на Казанском вокзале Москвы для совершения теракта.

На стадии следствия, рассказала Жукова, фигурантам инкриминировалось также некое убийство, но затем этот эпизод из дела был исключен.

Аресты по делу "Чистопольского джамаата" прошли в ноябре - декабре 2013 года. Тогда сообщалось о 15 фигурантах дела. В середине декабря стало известно о жестоких пытках, которым фигурантов дела подвергают в ИВС Нижнекамска.

Отмечалось, что в действительности фигуранты дела не разделяют радикальных взглядов, а друг с другом не знакомы.

Материалы в отношении ряда обвиняемых были выделены из основного дела в отдельные производства. Сообщалось, что уже осуждены 13 членов группировки. Известно о приговорах шестерым из них. В разное время с ноября 2014 по май 2016 года они получили наказания от штрафа до 16 лет строгого режима.

По словам Жуковой, все дело строится на полученных под пытками показаниях троих фигурантов: Раиса Шайдуллина, Даниила Мухлисова и Эмиля Гизатуллина. Дела каждого из них были выделены в отдельные производства. Шайдуллин получил 11 лет строгого режима, Мухлисов - 5 лет строгого режима, Гизатуллин - шесть лет общего.

Слушания по существу дела продолжаются с 20 октября 2016 года. Подсудимый Трофимчик был удален из зала суда вплоть до выступления с последним словом после двух попыток самоубийства, предпринятых во время предварительных слушаний и на первом заседании по существу.

После оглашения обвинительного заключения все восемь подсудимых, присутствовавших в зале, отказались признать вину в терроризме. Трофимчик, допрошенный 6 марта по видеосвязи из СИЗО, также заявил, что не совершал никаких преступлений, а все показания на себя и других фигурантов дал под пытками.

27 декабря 2016 года "Idel.Реалии" опубликовали заявление подсудимых с протестом против закрытия слушаний. Документ подписали семеро фигурантов. Не присоединились к заявлению лишь Трофимчик, а также Ганеев, который настаивает, что до задержания не был знаком с остальными обвиняемыми.

Действительной причиной закрытия процесса подсудимые назвали то, что "свидетели обвинения один за другим начали отказываться от своих показаний, данных во время следствия, а журналисты начали активно освещать это", вследствие чего "началось бурное обсуждение всего этого в обществе".

В конце января 2017 года адвокаты обвиняемых обратились в прокуратуру Татарии и региональный главк СКР с заявлением о подмене доказательства в деле. На слушаниях 13 января прокурор намеревался продемонстрировать запись ракетного обстрела "Нижнекамскнефтехима", однако воспроизвести фрагмент не удалось, и просмотр видео был перенесен на следующее заседание. 16 января запись была показана. Между тем чиновник выбрал на видео точно то же время, что и предыдущих слушаниях, но изображение оказалось иным.

19 февраля стало известно, что процесс приостановлен для проверки заявления подсудимого Абитова о пытках. Однако проверка свелась к допросу оперативника, о котором рассказал заключенный. Силовик заверил, что пыток к подсудимому не применялось. После этого слушания возобновились.