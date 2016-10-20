О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступное в России зеркало Граней: http://mirror713.graniru.info/Society/Law/m.255755.html
Также: Право, Регионы, Спецслужбы, Пытки, Полиция, Террор, Религия, Ксенофобия, Общество, Россия, Происшествия, Политика

новость В Казани начался суд по делу "Чистопольского джамаата"

20.10.2016
Подсудимые по делу "Чистопольского джамаата". Фото: realnoevremya.ru
Подсудимые по делу "Чистопольского джамаата". Фото: realnoevremya.ru
Реклама

В помещении Казанского гарнизонного военного суда началось разбирательство по существу основного дела "Чистопольского джамаата". Об этом сообщает "Реальное время".

Процесс ведет прибывшая из Самары коллегия Приволжского окружного военного суда в составе Юрия Клубкова (председательствующий), Игоря Николаева и Дмитрия Сироты. Обвинение в процессе поддерживает лично прокурор Татарии Ильдус Нафиков. Защищают подсудимых, как можно заключить из статьи, адвокаты по назначению.

В деле девять фигурантов. Это 38-летний Марат Сабиров, 33-летний Рафаэль Зарипов, 38-летний Айрат Ситдиков, 36-летний Алмаз Галеев, 25-летний Михаил Мартьянов, 29-летний Руслан Гафуров, 40-летний Джаудат Ганеев, 29-летний Станислав Трофимчик и 53-летний Рамиль Абитов. Все они заключены в СИЗО.

В самом начале заседания Трофимчик попытался проглотить лезвие, однако силовики сумели его остановить. При этом подсудимого ударили током из электрошокера, а затем заковали в наручники. На предварительных слушаниях, прошедших 10 октября, Трофимчик проткнул себе живот канцелярской скрепкой. Ему потребовалась медицинская помощь.

Судьи обвинили Трофимчика в нарушении порядка и удалили из зала вплоть до выступления с последним словом.

Между тем адвокат подсудимого заметила, что именно этого он своими действиями и добивался. Ранее, пояснила она, Трофимчик прямо заявлял о нежелании участвовать в процессе. Как рассказали другие адвокаты, этот фигурант под пытками дал показания на других обвиняемых и теперь не хотел находиться вместе с ними на суде.

Подсудимые Гафуров и Мартьянов заявили отвод прокурору Нафикову. Мартьянов при этом заметил, что именно с самим Нафиковым во время следствия заключил досудебное соглашения, в рамках которого давал показания, однако на этапе ознакомления с материалами прокурор сделку расторг, обвинив арестованного в невыполнении ее условий. Теперь у прокурора, настаивал Мартьянов, не могло не сложиться предвзятого отношения к нему.

Однако судьи в отводе Нафикова отказали.

Кроме того, подсудимые попытались отказаться от назначенных адвокатов. Судьи, однако, оставили адвокатов в процессе, сославшись на то, что в противном случае право обвиняемых на защиту оказалось бы нарушено.

Затем Нафиков огласил обвинительное заключение. Помимо прочих в нем описывались два эпизода, до сих не упоминавшиеся в СМИ. Как утверждается, один из подсудимых, имени которого издание не приводит, в ноябре 2013 года подыскивал место на Казанском вокзале Москвы для совершения теракта. Кроме того, несколько других подсудимых, имена которых также не уточняются, якобы помогали ныне покойному Раису Мингалееву, который на тот момент скрывался, едой, одеждой, деньгами и оружием, а также перевозили его из района в район.

Все восемь подсудимых, присутствовавших в зале, вину в терроризме отвергли. Ранее сообщалось, что обвинения не признает и Трофимчик.

Сабиров согласился лишь с обвинением в незаконном предпринимательстве. Между тем Галеев заявил, что полностью невиновен. Зарипов прямо заявил, что дело основано на показаниях, полученных под пытками. Ряд других подсудимых также заявил о фальсификациях в деле. Ганеев, как отмечается, от таких заявлений воздержался: ранее СКР возбудил против него дело о заведомо ложном доносе на оперативников ЦПЭ.

Далее начались допросы потерпевших - священников и глав сельских поселений, где в 2013 году горели культовые сооружения. В частности, выступил Алексей Карташов - настоятель церкви Сергия Радонежского в Чистополе, которую подожгли еще до того, как она была достроена и освящена. Карташов отказался от гражданского иска 8 тысяч рублей, предъявленного к подсудимым, пояснив, что постройка от поджога фактически не пострадала, а иск он вчинил под давлением. Кто давил на священника, "Реальное время" не уточняет.

Во время перерывов в заседании подсудимые дважды вставали на молитву.

Следствие по делу "Чистопольского джамаата" вело УФСБ по Татарии. В зависимости от вменяемой каждому роли фигурантам инкриминированы часть 1 статьи 210 (создание преступного сообщества), часть 1 статьи 205.4 (создание террористического сообщества), часть 1 статьи 205.5 (организация деятельности террористической организации), пункты "а" частей 2, 3 статьи 205 (теракт, совершенный организованной группой с использованием опасных химических веществ), часть 1 статьи 205.2 (публичные призывы к терроризму и его публичное оправдание), часть 2 статьи 282.2 (участие в деятельности экстремистской организации), пункт "в" части 2 статьи 282 (возбуждение ненависти либо вражды в составе организованной группы), часть 3 статьи 222 (незаконный оборот оружия и боеприпасов организованной группой), часть 3 статьи 223 (незаконное изготовление огнестрельного оружия организованной группой), пункты "а", "б" части 2 статьи 171 (незаконное предпринимательство в составе организованной группы с извлечением дохода в особо крупном размере) и пункт "а" части 4 статьи 174.1 УК (отмывание денег, полученных преступным путем, в составе организованной группы).

Согласно фабуле дела, "Чистопольский джамаат" был образован "с 2012 года по август 2013 года". Основателями группировки прокуратура называет Мингалеева и Сабирова. Мингалеев ранее упоминался и как лидер другой организации - "Моджахеды Татарстана". 1 мая 2014 года он вместе с неким Бесланом Назиповым был убит в ходе операции МВД и ФСБ.

Также утверждается, что в марте 2012 - декабре 2013 года Гафуров со своей странице в некоей соцсети "осуществлял призывы к террористической деятельности".

Кроме того, фигурантам дела вменяются обстрел самодельными реактивными снарядами комбината "Нижнекамскнефтехим", а также поджоги строящейся православной церкви в Чистополе и молитвенного дома во имя Димитрия Солунского в селе Ленино Новошешминского района Татарии. Все эти эпизоды, квалифицированные как теракты, датированы ноябрем 2013 года. Сообщалось, что были совершены поджоги и других православных церквей, однако каких именно, не уточнялось.

Наряду с этим фигурантам дела вменяется также покушение на муфтия Татарии Ильдуса Файзова и убийство его заместителя Валиуллы Якупова.

Также утверждается, что в августе - декабре 2013-го Сабиров и Ситдиков, чтобы получить средства для деятельности "Чистопольского джамаата", организовали незаконный сбор лома черных и цветных металлов. Доход от этой деятельности, согласно материалам дела, составил свыше 8 миллионов рублей. Чтобы отмыть полученные деньги, заявляет обвинение, Сабиров и Ситдиков купили некую недвижимость, а также грузовую "Газель" и промышленные весы.

При обысках в жилищах фигурантов, говорится в деле, обнаружили "более 8 единиц огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств".

Ранее сообщалось, что еще 13 участников "Чистопольского джамаата" уже получили различные сроки и штрафы. СМИ, однако, писали о приговорах лишь пяти фигурантам дела: Раису Шайдуллину, Даниилу Мухлисову, Дмитрию Кудрявцеву, Эмилю Гизатуллину и Ильдару Вафину. В разное время с декабря 2014 по май 2016 года они получили от 5 до 16 лет общего либо строгого режима.

Аресты по делу "Чистопольского джамаата" прошли в ноябре - декабре 2013 года. Тогда сообщалось о 15 фигурантах. Информацию о задержании подозреваемых региональное МВД опубликовало лишь 12 декабря, а уже на другой день стало известно о жестоких пытках, которым фигурантов дела подвергают в ИВС Нижнекамска.

В частности, Зарипов в результате избиений получил разрыв стенок мочевого пузыря и перелом остистой кости 11-го позвонка. Между тем Галееву отрезали половой член. При этом, как передавала "Русская планета", первый замначальника Нижнекамского горотдела СКР Равиль Исмагилов заявлял, будто Галеев сам отрезал себе член лезвием от бритвенного станка, который нашел в камере ИВС.

Как отмечала башкирская правозащитница Альмира Жукова, фигуранты дела не разделяют радикальных взглядов, а друг с другом не знакомы. "Насколько мне удалось разобраться в этом деле, все арестованные были подобраны следствием по такому принципу: задерживали мусульман с уголовным прошлым, - рассказывала Жукова. - Кто-то был осужден за драку, кто-то - за кражу по малолетству. Потом они пришли к вере и отказались от вредных привычек и прошлого. К таким, по мнению оперативников, легко найти подход и заставить взять вину на себя".

Известно, что Галеев, лишившийся в ИВС члена, ранее был судим за изнасилование.

Сообщения правозащитников о пытках фигурантов дела привлекли внимание региональной прокуратуры. Ведомство провело проверку, материалы которой выслала в татарское управление СКР. Оттуда документы были спущены в нижнекамский горотдел. Президентский Совет по правам человека направил доклад о пытках Александру Бастрыкину, председателю следственного ведомства. Тем не менее информации о возбуждении уголовного дела по факту пыток не появлялось.

Оставить комментарий Обсудить
20.10.2016

новость Новости по теме
19.09.2016 Дело "Чистопольского джамаата" направлено в суд →
12.05.2016 Фигурант дела "Чистопольского джамаата" Вафин получил 16 лет строгого режима →
16.02.2016 Обвиняемый в пособничестве "Моджахедам Татарстана" получил шесть лет →
29.12.2014 Вынесен второй приговор по делу "Чистопольского джамаата" →
26.12.2014 В Татарии по делу о поджогах церквей дали 11 лет строгого режима →
26.12.2013 СПЧ направил Бастрыкину доклад о пытках мусульман в Татарии →
23.12.2013 Дело о поджогах церквей в Татарии: прокуратура заподозрила полицейских в пытках →
16.12.2013 К подозреваемым в поджогах церквей не пускают адвокатов →
13.12.2013 Подозреваемый в поджогах церквей в Татарии жалуется на пытки →
12.12.2013 В Татарии за поджоги православных церквей задержаны исламисты →
30.11.2013 Прокуратура Татарстана сочла поджоги церквей терактами →
Фото и Видео
27402
Play own
В защиту права на аборт
27401
Play own
Приговор Антону Носику
27111
Play own
В СИЗО за покемонов
27040
Play own
Приговор Александру Поткину
Реклама
Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
новость Норвегия: задержан боевик ЛНР
Ян Петровский на Украине. Источник: nrk.no
статья Путинская Россия и Запад
Александр Скобов. Courtesy photo
новость Украина и Польша против СССР
Совместный парад Красной армии и Вермахта в Бресте, 22.09.1939. Фото: Bundesarchiv
новость Fancy Bear: послужной список
Логотип хакерской группы Fancy Bear
статья Страшная морда медведя
РЕКЛАМА
Loading...
новость Россия согласилась на ОБСЕ в Донбассе
Наблюдатели ОБСЕ на востоке Украины. Фото: pravda.com.ua
статья Патриот и злой Минфин
Илья Мильштейн
статья Вместе против Путина: ВИДЕО
Флаги Сирии и Украины на акции в Париже. Фото: Грани.Ру
новость Дипломатов не пустят на выборы
Посольство России в Вашингтоне. Фото: loc.gov
новость Нормандская четверка в Берлине
Нормандская четверка на переговорах в Берлине, 19.10.2016. Фото: @dimsmirnov175
новость Россию ждут 20 лет застоя
Минэкономразвития. Фото с сайта www.greenpeace.org
новость Гибель младенца: виноватых не нашли
Умарали Назаров. Фото с сайта aif.ru
в блоге Встреча с кумиром
383
новость Повышение МРОТ отложили
Белый дом
статья Путинская кибервойна
Владимир Абаринов
новость Рогозин: Самолеты будем строить сами
Дмитрий Рогозин. Фото: gov.ru
новость Кесаева: штраф вместо работ
Жанна Цирихова и Элла Кесаева. Фото с ФБ-страницы Елены Костюченко
в блоге Новости от Стомахина
311
новость МИД: Базы на Кубе не будет
Советская военная база на Кубе. Фото: dela.ru
новость Бюджетников оставят без индексации
Белый дом. Фото: Википедия