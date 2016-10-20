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В помещении Казанского гарнизонного военного суда началось разбирательство по существу основного дела "Чистопольского джамаата". Об этом сообщает "Реальное время".

Процесс ведет прибывшая из Самары коллегия Приволжского окружного военного суда в составе Юрия Клубкова (председательствующий), Игоря Николаева и Дмитрия Сироты. Обвинение в процессе поддерживает лично прокурор Татарии Ильдус Нафиков. Защищают подсудимых, как можно заключить из статьи, адвокаты по назначению.

В деле девять фигурантов. Это 38-летний Марат Сабиров, 33-летний Рафаэль Зарипов, 38-летний Айрат Ситдиков, 36-летний Алмаз Галеев, 25-летний Михаил Мартьянов, 29-летний Руслан Гафуров, 40-летний Джаудат Ганеев, 29-летний Станислав Трофимчик и 53-летний Рамиль Абитов. Все они заключены в СИЗО.

В самом начале заседания Трофимчик попытался проглотить лезвие, однако силовики сумели его остановить. При этом подсудимого ударили током из электрошокера, а затем заковали в наручники. На предварительных слушаниях, прошедших 10 октября, Трофимчик проткнул себе живот канцелярской скрепкой. Ему потребовалась медицинская помощь.

Судьи обвинили Трофимчика в нарушении порядка и удалили из зала вплоть до выступления с последним словом.

Между тем адвокат подсудимого заметила, что именно этого он своими действиями и добивался. Ранее, пояснила она, Трофимчик прямо заявлял о нежелании участвовать в процессе. Как рассказали другие адвокаты, этот фигурант под пытками дал показания на других обвиняемых и теперь не хотел находиться вместе с ними на суде.

Подсудимые Гафуров и Мартьянов заявили отвод прокурору Нафикову. Мартьянов при этом заметил, что именно с самим Нафиковым во время следствия заключил досудебное соглашения, в рамках которого давал показания, однако на этапе ознакомления с материалами прокурор сделку расторг, обвинив арестованного в невыполнении ее условий. Теперь у прокурора, настаивал Мартьянов, не могло не сложиться предвзятого отношения к нему.

Однако судьи в отводе Нафикова отказали.

Кроме того, подсудимые попытались отказаться от назначенных адвокатов. Судьи, однако, оставили адвокатов в процессе, сославшись на то, что в противном случае право обвиняемых на защиту оказалось бы нарушено.

Затем Нафиков огласил обвинительное заключение. Помимо прочих в нем описывались два эпизода, до сих не упоминавшиеся в СМИ. Как утверждается, один из подсудимых, имени которого издание не приводит, в ноябре 2013 года подыскивал место на Казанском вокзале Москвы для совершения теракта. Кроме того, несколько других подсудимых, имена которых также не уточняются, якобы помогали ныне покойному Раису Мингалееву, который на тот момент скрывался, едой, одеждой, деньгами и оружием, а также перевозили его из района в район.

Все восемь подсудимых, присутствовавших в зале, вину в терроризме отвергли. Ранее сообщалось, что обвинения не признает и Трофимчик.

Сабиров согласился лишь с обвинением в незаконном предпринимательстве. Между тем Галеев заявил, что полностью невиновен. Зарипов прямо заявил, что дело основано на показаниях, полученных под пытками. Ряд других подсудимых также заявил о фальсификациях в деле. Ганеев, как отмечается, от таких заявлений воздержался: ранее СКР возбудил против него дело о заведомо ложном доносе на оперативников ЦПЭ.

Далее начались допросы потерпевших - священников и глав сельских поселений, где в 2013 году горели культовые сооружения. В частности, выступил Алексей Карташов - настоятель церкви Сергия Радонежского в Чистополе, которую подожгли еще до того, как она была достроена и освящена. Карташов отказался от гражданского иска 8 тысяч рублей, предъявленного к подсудимым, пояснив, что постройка от поджога фактически не пострадала, а иск он вчинил под давлением. Кто давил на священника, "Реальное время" не уточняет.

Во время перерывов в заседании подсудимые дважды вставали на молитву.

Следствие по делу "Чистопольского джамаата" вело УФСБ по Татарии. В зависимости от вменяемой каждому роли фигурантам инкриминированы часть 1 статьи 210 (создание преступного сообщества), часть 1 статьи 205.4 (создание террористического сообщества), часть 1 статьи 205.5 (организация деятельности террористической организации), пункты "а" частей 2, 3 статьи 205 (теракт, совершенный организованной группой с использованием опасных химических веществ), часть 1 статьи 205.2 (публичные призывы к терроризму и его публичное оправдание), часть 2 статьи 282.2 (участие в деятельности экстремистской организации), пункт "в" части 2 статьи 282 (возбуждение ненависти либо вражды в составе организованной группы), часть 3 статьи 222 (незаконный оборот оружия и боеприпасов организованной группой), часть 3 статьи 223 (незаконное изготовление огнестрельного оружия организованной группой), пункты "а", "б" части 2 статьи 171 (незаконное предпринимательство в составе организованной группы с извлечением дохода в особо крупном размере) и пункт "а" части 4 статьи 174.1 УК (отмывание денег, полученных преступным путем, в составе организованной группы).

Согласно фабуле дела, "Чистопольский джамаат" был образован "с 2012 года по август 2013 года". Основателями группировки прокуратура называет Мингалеева и Сабирова. Мингалеев ранее упоминался и как лидер другой организации - "Моджахеды Татарстана". 1 мая 2014 года он вместе с неким Бесланом Назиповым был убит в ходе операции МВД и ФСБ.

Также утверждается, что в марте 2012 - декабре 2013 года Гафуров со своей странице в некоей соцсети "осуществлял призывы к террористической деятельности".

Кроме того, фигурантам дела вменяются обстрел самодельными реактивными снарядами комбината "Нижнекамскнефтехим", а также поджоги строящейся православной церкви в Чистополе и молитвенного дома во имя Димитрия Солунского в селе Ленино Новошешминского района Татарии. Все эти эпизоды, квалифицированные как теракты, датированы ноябрем 2013 года. Сообщалось, что были совершены поджоги и других православных церквей, однако каких именно, не уточнялось.

Наряду с этим фигурантам дела вменяется также покушение на муфтия Татарии Ильдуса Файзова и убийство его заместителя Валиуллы Якупова.

Также утверждается, что в августе - декабре 2013-го Сабиров и Ситдиков, чтобы получить средства для деятельности "Чистопольского джамаата", организовали незаконный сбор лома черных и цветных металлов. Доход от этой деятельности, согласно материалам дела, составил свыше 8 миллионов рублей. Чтобы отмыть полученные деньги, заявляет обвинение, Сабиров и Ситдиков купили некую недвижимость, а также грузовую "Газель" и промышленные весы.

При обысках в жилищах фигурантов, говорится в деле, обнаружили "более 8 единиц огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств".

Ранее сообщалось, что еще 13 участников "Чистопольского джамаата" уже получили различные сроки и штрафы. СМИ, однако, писали о приговорах лишь пяти фигурантам дела: Раису Шайдуллину, Даниилу Мухлисову, Дмитрию Кудрявцеву, Эмилю Гизатуллину и Ильдару Вафину. В разное время с декабря 2014 по май 2016 года они получили от 5 до 16 лет общего либо строгого режима.

Аресты по делу "Чистопольского джамаата" прошли в ноябре - декабре 2013 года. Тогда сообщалось о 15 фигурантах. Информацию о задержании подозреваемых региональное МВД опубликовало лишь 12 декабря, а уже на другой день стало известно о жестоких пытках, которым фигурантов дела подвергают в ИВС Нижнекамска.

В частности, Зарипов в результате избиений получил разрыв стенок мочевого пузыря и перелом остистой кости 11-го позвонка. Между тем Галееву отрезали половой член. При этом, как передавала "Русская планета", первый замначальника Нижнекамского горотдела СКР Равиль Исмагилов заявлял, будто Галеев сам отрезал себе член лезвием от бритвенного станка, который нашел в камере ИВС.

Как отмечала башкирская правозащитница Альмира Жукова, фигуранты дела не разделяют радикальных взглядов, а друг с другом не знакомы. "Насколько мне удалось разобраться в этом деле, все арестованные были подобраны следствием по такому принципу: задерживали мусульман с уголовным прошлым, - рассказывала Жукова. - Кто-то был осужден за драку, кто-то - за кражу по малолетству. Потом они пришли к вере и отказались от вредных привычек и прошлого. К таким, по мнению оперативников, легко найти подход и заставить взять вину на себя".

Известно, что Галеев, лишившийся в ИВС члена, ранее был судим за изнасилование.

Сообщения правозащитников о пытках фигурантов дела привлекли внимание региональной прокуратуры. Ведомство провело проверку, материалы которой выслала в татарское управление СКР. Оттуда документы были спущены в нижнекамский горотдел. Президентский Совет по правам человека направил доклад о пытках Александру Бастрыкину, председателю следственного ведомства. Тем не менее информации о возбуждении уголовного дела по факту пыток не появлялось.