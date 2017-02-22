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новость Следствие смягчило обвинение имаму Велитову

22.02.2017
Махмуд Велитов. Фото: islamrf.ru
Махмуд Велитов. Фото: islamrf.ru
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Следствие смягчило обвинение имаму столичной мечети "Ярдям" шейху Махмуду Велитову, сообщает РАПСИ со ссылкой на адвоката Дагира Хасавова. В связи с этим была изменена мера пресечения в отношении Велитова с домашнего ареста на подписку о невыезде.

Старший следователь Бутырского межрайонного следственного отдела Никита Ратников переквалифицировал обвинение в окончательном варианте с части 2 статьи 205.2 УК (публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием СМИ) на часть 1 той же статьи (публичное оправдание терроризма).

Расследование уголовного дела в отношении Велитова завершено. "На следующей неделе мы планируем ознакомиться с материалами дела, после чего оно будет направлено в суд для рассмотрения по существу", - сообщил адвокат.

Поводом к возбуждению дела в отношении Велитова стала молитва, прочитанная имамом в мечети 23 сентября 2013 года за упокой души дагестанского клирика Абдуллы Гаппаева, убитого неделей раньше в Кизляре. Силовики утверждают, что Гаппаев был членом "Хизб ут-тахрир". На этом основании московскому имаму и вменили "террористическую" статью кодекса.

Велитов был задержан 11 июля оперативниками ЦПЭ. На другой день его отправили под домашний арест. Позже суды продлевали эту меру пресечения. Имам вменяемую вину не признает.

Ранее Велитов обратился к верховному муфтию России Талгату Таджуддину и совету муфтиев, а также к патриарху Московскому Кириллу. Он просил проанализировать его речь на предмет наличия в ней признаков оправдания терроризма. Клирики обращение проигнорировали.

Велитову 65 лет, он инвалид II группы. Ранее перенес инфаркт и инсульт.

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22.02.2017
в блоге Блоги
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Вера Лаврешина 03.08.2016
в блоге "Дались вам эти мусульмане"

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