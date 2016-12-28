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Также: Право, Полиция, Акции протеста, Общество, Россия, Политика | Персоны: Ольга Затомская (Боровкова), Николай Зборошенко, Ильдар Дадин

новость Московскому активисту Клочкову грозит дело по "митинговой" статье УК

28.12.2016
Игорь Клочков у Генпрокуратуры, 09.11.2016. Кадр Граней.Ру
Игорь Клочков у Генпрокуратуры, 09.11.2016. Кадр Граней.Ру
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Московскому оппозиционному активисту Игорю Клочкову грозит возбуждение дела по статье 212.1 УК (неоднократные нарушения на митингах), предусматривающей до пяти лет колонии. Об этом сообщает ОВД-Инфо.

В среду судья Тверского райсуда Москвы Ольга Затомская (в девичестве Боровкова) рассматривала дело, возбужденное против Клочкова по статье 20.2 КоАП (нарушение порядка проведения публичных мероприятий) за участие в одиночных пикетах в поддержку Ильдара Дадина, прошедших 9 ноября у Генпрокуратуры. В ходе слушаний стало известно, что ЦПЭ ходатайствовал о передаче материалов в отношении активиста в СКР для возбуждения против него уголовного дела по "митинговой" статье. Основанием силовики назвали то, что Клочков больше двух раз в течение полугода привлекался по статье 20.2 КоАП.

Однако юрист "Общественного вердикта" Николай Зборошенко, защищавший активиста, указал, что, хотя районные суды и вынесли по административным делам Клочкова постановления, в которых он объявлялся виновным, апелляции на эти решения еще не рассмотрены, а следовательно, в законную силу постановления не вступили.

Затомская согласилась с этими доводами и в ходатайстве ЦПЭ отказала.

Какое решение она вынесла по административному делу Клочкова, не уточняется.

"Эху Москвы" Зборошенко рассказал, что посоветовал своему доверителю временно воздержаться от участия в пикетах.

До сих пор известно лишь о четырех делах по статье 212.1 УК. Все они были возбуждены в первой половине 2015 года против столичных активистов. Фигурантами стали Дадин, а также Владимир Ионов, Марк Гальперин и Ирина Калмыкова. Первого из названных активистов поместили под домашний арест, у остальных взяли подписки о невыезде.

В декабре 2015-го Дадин был осужден к трем годам общего режима; на апелляции срок активисту уменьшили до двух с половиной лет. Политзек содержался в карельской ИК-7 в городе Сегежа, однако в начале нынешнего месяца на фоне скандала, спровоцированного пытками активиста в этой колонии, был переведен в другой регион. Где Дадин находится сейчас, неизвестно; по некоторым данным, его отправили в Кировскую область.

Дела Ионова и Калмыковой также дошли до суда, однако оба, не дожидаясь окончания разбирательств, бежали из страны. Ионов получил политическое убежище на Украине, Калмыкова - в Литве.

Дело Гальперина, насколько известно, до сих пор находится на стадии следствия.

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28.12.2016

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