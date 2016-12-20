О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/tags/police/m.257595.html | http://mirror715.graniru.info/tags/police/m.257595.html
Также: Полиция, Акции протеста, Россия, Политика

новость В Москве задержаны гражданские активисты

20.12.2016
Василий Недопекин. Фото Дмитрия Борко/Грани.Ру
Василий Недопекин. Фото Дмитрия Борко/Грани.Ру
Реклама

В Москве на Мясницкой улице полицейские задержали гражданских активистов. Об этом сообщает один из задержанных Сергей Ожич.

Среди задержанных также Ирина Яценко, Игорь Клочков, Наталия Клокова, Роман Рословцев, Николай Игроков, Артур Артигулас (Пьер), а также журналист "Радио Свобода" Иван Воронин.

"На Пьера напали люди в штатском, раздавили телефон, ударили и толкнули на проезжую часть. Тут же подъехала полицейская машина и всех нас задержали", - пишет Ожич. По его словам, задержанных отвезли в отдел полиции "Китай-город".

"Менты весело иронизирует по поводу избитого Пьера. Что касается Пьера, он был избит неизвестными, кода мы гуляли по улице Мясницкая. На него напали разбили телефон, а затем подъехал автозак и нас всех запихнули в него", - отмечает Рословцев.

Ранее у станции метро "Тимирязевская" полицейские задержали гражданского активиста Василия Недопекина, сообщает "Радио Свобода". Один из полицейских заявил активисту, что на него когда-то составлялись протоколы о неподчинении требованиям полицейского, поэтому его задерживают. Недопекина увезли в отдел полиции "Бутырский.

На активиста составили протокол по статье о хулиганстве за то, что тот якобы ругался матом при разговоре с полицейскими. Полицейские выписали Недопекину штраф на 500 рублей и отпустили.

Связано ли задержание Недопекина с задержаниями на Мясницкой, неизвестно.

20 декабря, в годовщину образования ВЧК, в России отмечается День работника органов безопасности. В прошлом году коло 10 гражданских активистов вышли к зданию ФСБ, развернули растяжку с надписью "Свободу Павленскому, Бученкову и Дадину!" и зажгли дымовые шашки ( Видео ВИДЕО).

Семерых демонстрантов задержала полиция. При этом 60-летнего Михаила Удимова силовики катали по земле. Затем его, Недопекина Елизавету Никитину, Виктора Капитонова, Веру Лаврешину, Викторию Малясову и Семена Берсенева доставили в отделы полиции.

Лаврешина и Берсенев были освобождены из "Мещанского" с протоколами по части 8 статьи 20.2 (повторное нарушение на уличных акциях), предусматривающей до 30 суток ареста. Малясова сбежала из отдела, не дожидаясь оформления протокола. Капитонов был отпущен без протокола. Недопекина освободили позже с протоколом по части 5 статьи 20.2 (нарушение порядка проведения публичного мероприятия). Между тем Удимова и Никитину оставили в отделе до суда.

21 декабря судья Тверского райсуда Москвы Алеся Орехова арестовала Удимова на 15 суток по части 1 статьи 19.3 КоАП (неповиновение законному требованию полицейского). Он также был оштрафован на 20 тысяч рублей по части 5 статьи 20.2 КоАП. Однако 25 декабря Мосгорсуд удовлетворил апелляцию Удимова и отменил его административный арест.

Оставить комментарий Обсудить
20.12.2016
в блоге Блоги
465
Вера Лаврешина 21.12.2015
в блоге Наш праздник на Лубянке

новость Новости по теме
13.12.2016 Задержанных за чтение Конституции в Москве выпустили из ОВД →
25.12.2015 Суд удовлетворил апелляцию Удимова и отменил его административный арест →
21.12.2015 Активист Удимов получил 15 суток за пикет "С днем чекиста, ублюдки!" →
20.12.2015 На Лубянке в День ФСБ прошла акция "С днем чекиста, ублюдки!" →
Фото и Видео
27633
Play own
Марш против ненависти в Петербурге
27032
Play own
Аврал на Петровке, 38
26434
Play own
Одиннадцатая прогулка Путина
26195
Play own
Болотная площадь: четыре года спустя
Реклама


Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
статья Убийство посла: мнения
Посол Андрей Карлов. Фото: mid.ru
новость Террорист может быть на свободе
После теракта в Берлине, 19.12.2016. Кадр видео из твиттера @jpney
новость ООН осудила оккупацию Крыма
Заседание Генассамблеи ООН. Фото с сайта cuuna.org
статья Встреча Михалкова с Поветкиным
Илья Мильштейн
статья Грибок на ногтях
РЕКЛАМА
Loading...
новость Выплату компенсаций задержат
Пенсионерка. Фото: wpravda.com
новость Кунгурову дали два года
Алексей Кунгуров. Кадр "Нейромира-ТВ"
новость Навального не пустят на выборы
Алексей Навальный. Фото с сайта 2018.navalny.com
новость Музыкальный "экстремизм" в Калуге
Роман Гришин. Фото с личной ФБ-страницы
новость Меркель: В Берлине был теракт
Ангела Меркель. Фото: www.sueddeutsche.de
новость Под арест за пару фраз
Мост Золотой во Владивостоке. Фото: vladik.me
новость Анкара сотрудничает с Москвой
Убийство посла Андрея Карлова. Кадр видеозаписи
новость Выборщики выбрали Трампа
Дональд Трамп. Кадр видео с donaldjtrump.com
статья Алеппо и мировое бездушие
Виталий Портников
новость Число жертв "Боярышника" растет
Концентрат "Боярышник". Фото: Роспотребнадзор по Иркутской области
новость ФСИН грозит Дадину иском
Ильдар Дадин в карельской ИК-7, 01.11.2016. Фото: ФСИН, источник: mk.ru
новость Грозный: подсчет потерь
Моджахеды, убитые под Грозным. Кадр видео из Инстаграма Рамзана Кадырова
новость В Сирии погиб еще один россиянин
Санал Санчиров. Фото: РЕН-ТВ
новость Компенсации для Константинова и Поткина
Даниил Константинов после освобождения. Фото Юрия Тимофеева/Грани.Ру
новость Росгвардия защитит госстрой
Сергей Меликов. Фото: arms-expo.ru