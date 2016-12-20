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В Москве на Мясницкой улице полицейские задержали гражданских активистов. Об этом сообщает один из задержанных Сергей Ожич.

Среди задержанных также Ирина Яценко, Игорь Клочков, Наталия Клокова, Роман Рословцев, Николай Игроков, Артур Артигулас (Пьер), а также журналист "Радио Свобода" Иван Воронин.

"На Пьера напали люди в штатском, раздавили телефон, ударили и толкнули на проезжую часть. Тут же подъехала полицейская машина и всех нас задержали", - пишет Ожич. По его словам, задержанных отвезли в отдел полиции "Китай-город".

"Менты весело иронизирует по поводу избитого Пьера. Что касается Пьера, он был избит неизвестными, кода мы гуляли по улице Мясницкая. На него напали разбили телефон, а затем подъехал автозак и нас всех запихнули в него", - отмечает Рословцев.

Ранее у станции метро "Тимирязевская" полицейские задержали гражданского активиста Василия Недопекина, сообщает "Радио Свобода". Один из полицейских заявил активисту, что на него когда-то составлялись протоколы о неподчинении требованиям полицейского, поэтому его задерживают. Недопекина увезли в отдел полиции "Бутырский.

На активиста составили протокол по статье о хулиганстве за то, что тот якобы ругался матом при разговоре с полицейскими. Полицейские выписали Недопекину штраф на 500 рублей и отпустили.

Связано ли задержание Недопекина с задержаниями на Мясницкой, неизвестно.

20 декабря, в годовщину образования ВЧК, в России отмечается День работника органов безопасности. В прошлом году коло 10 гражданских активистов вышли к зданию ФСБ, развернули растяжку с надписью "Свободу Павленскому, Бученкову и Дадину!" и зажгли дымовые шашки ( ВИДЕО).

Семерых демонстрантов задержала полиция. При этом 60-летнего Михаила Удимова силовики катали по земле. Затем его, Недопекина Елизавету Никитину, Виктора Капитонова, Веру Лаврешину, Викторию Малясову и Семена Берсенева доставили в отделы полиции.

Лаврешина и Берсенев были освобождены из "Мещанского" с протоколами по части 8 статьи 20.2 (повторное нарушение на уличных акциях), предусматривающей до 30 суток ареста. Малясова сбежала из отдела, не дожидаясь оформления протокола. Капитонов был отпущен без протокола. Недопекина освободили позже с протоколом по части 5 статьи 20.2 (нарушение порядка проведения публичного мероприятия). Между тем Удимова и Никитину оставили в отделе до суда.

21 декабря судья Тверского райсуда Москвы Алеся Орехова арестовала Удимова на 15 суток по части 1 статьи 19.3 КоАП (неповиновение законному требованию полицейского). Он также был оштрафован на 20 тысяч рублей по части 5 статьи 20.2 КоАП. Однако 25 декабря Мосгорсуд удовлетворил апелляцию Удимова и отменил его административный арест.