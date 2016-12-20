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новость ФАС завела дела на продавцов iPhone на российском рынке

20.12.2016
iPhone 6S. Фото: apple.com
iPhone 6S. Фото: apple.com
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Федеральная антимонопольная служба возбудила административные дела в связи с непредоставлением информации о реализации смартфонов iPhone в отношении четырех компаний-дистрибуторов Apple и ритейлеров. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Дела возбуждены в отношении ООО "Кронар", ООО "Хаскел", ООО "Гримбор" и ООО "Максимум", говорится в сообщении ФАС. "Кронар" и "Гримбор" неоднократно не ответили на запросы ведомства. Если компании будут признаны нарушителями, им грозит штраф в размере от 100 до 500 тысяч рублей.

Как пояснили в ФАС, административные дела возбуждены в рамках разбирательства ведомства по подозрению в координации цен при продажах iPhone 6S и 6S Plus. В феврале этого года ФАС начала проверку крупных цифровых ритейлеров по признакам координации ценообразования на эти модели. Под проверку попал в том числе и "Ситилинк", а таже ритейлеры "М.Видео" , "Эльдорадо", "Евросеть", Ozon, Re:Store, "Связной", "Юлмарт", Media Markt, "Холодильник.ру", DNS, "Ион" ("Ноу-Хау"), "Техносила", а также розничные сети мобильных операторов ПАО "Мобильные Телесистемы" (МТС), ПАО "Вымпелком" и ПАО "Мегафон" . Кроме того, служба проверяла официальный магазин Apple в России AppleStore. Основанием проверки стало обращение гражданина, пожаловавшегося на установление в октябре 2015 года одинаковых цен на устройства.

Расследование ФАС показало, что с начала официальных продаж смартфонов iPhone 6S и iPhone 6S Plus в России большинство реселлеров установили на них одинаковые цены и удерживали их в течение определенного времени. Кроме того, служба установила совпадение цен ритейлеров и на другие модели смартфонов Apple.

"ФАС полагает, что такие совпадения могут являться результатом координации ценообразования российских реселлеров группой компаний Apple, которая привела к установлению цен на российском рынке и принятию так называемых "рекомендованных" цен в качестве обязательных", - говорилось в сообщении ведомства. Сама Apple ранее опровергла обвинение ФАС, сообщив, что реселлеры устанавливают свои собственные цены на продукты американского производителя.

Если группа Apple будет признана виновной, ей может грозить штраф в соответствии со статьей 14.32 КоАП (осуществление ограничивающих конкуренцию согласованных действий) от 1 до 5 миллионов рублей.

ФАС в последнее время завела ряд дел в отношении крупнейших международных компаний. Lenovo, Microsoft, Google обвиняют а нарушении законов о защите конкуренции.

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20.12.2016

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