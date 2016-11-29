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Федеральная антимонопольная служба намерена подать в отношении Google иск о принудительном исполнении предписания, сообщают "Ведомости". Интернет-компания в срок не уведомила ФАС об устранении нарушения конкуренции на рынке предустановленных мобильных приложений в России.

"Там не только штрафные санкции за это предусмотрены, но и уголовное наказание в отношении менеджеров, не исполняющих соответствующее решение", - заявил глава ФАС Игорь Артемьев. По его словам, за всю историю постсоветской России так, как Google, "из иностранных компаний, насколько мне известно, не вел себя никто с точки зрения пренебрежения к российскому законодательству".

"Google использует все отведенные ему законом возможности: он подал еще два иска против нас. Компания Google оспорила все наши штрафы. Я еще раз хочу сказать, обращаясь к коллегам из компании Google, чтобы они все-таки вели себя в России, как и у себя дома. Я думаю, что если бы американский суд вынес такое решение в отношении Google, они бы его выполнили очень быстро. Российское государство никогда не смирится с тем, что решение его судов не исполняется", - заявил Артемьев.

В феврале прошлого года стало известно, что интернет-поисковик "Яндекс" подал в ФАС заявление с просьбой проверить Google на предмет нарушений российского антимонопольного законодательства. "Открытость Android осталась в прошлом. Основой устройств на Android стал закрытый пакет технологий Google Mobile Services (GMS), включающий Google Play и ряд других компонентов. Зависимость производителей смартфонов и разработчиков от GMS выросла настолько, что Google может диктовать им правила игры. Если производители не соглашаются продвигать на своих устройствах сервисы Googlе, в частности - устанавливать по умолчанию поиск Google, они могут лишиться доступа к компонентам платформы Android, от которых зависит успешность их смартфонов", - заявили в "Яндексе".

20 февраля 2015 года глава ФАС Игорь Артемьев в ходе правительственного часа в Госдуме сообщил, что его ведомство возбудило дело против Google о нарушении антимонопольного законодательства."Мы возбуждали и, конечно, возбуждаем много дел против различных компаний. Вот последнее дело, которое мы возбудили буквально сегодня, против компании Google, например, очень известной компании", - сказал Артемьев.

5 октября ФАС обязала Google вплоть до 18 ноября изменить заключенные с производителями мобильных устройств договоры и устранить другие нарушения. В том числе, Google должна была сообщить пользователям устройств на Android, что они могут деактивировать предустановленные приложения, сменить стоящий по умолчанию поиск в Google Chrome, а также установить виджет поиска и сервисы конкурентов, аналогичные входящим в пакет GSM-сервисов от самой Google.

Корпорация выполнять эти требования отказалась и обжаловала решение ФАС в суде. Первоначально ФАС предполагала, что штраф может быть ограничен 1 процента доходов Google от магазина приложений в России. Однако после того, как корпорация обратилась в суд, Артемьев заявил, что штраф может вырасти до 7 процентов.

14 марта Арбитражный суд Москвы отклонил иск Google к ФАС. На следующий день ФАС возбудила дело по части 2 статьи 14.31 КоАП (злоупотребление доминирующим положением на товарном рынке). Ведомство установило, что действия Google "по связыванию в единый пакет предустановленных приложений магазина приложений Google Play и других приложений" содержат признаки нарушения части 1 статьи 10 закона о защите конкуренции.

11 августа ФАС признала Google виновной, наложила штраф на компанию в размере 438 миллионов рублей и предписала устранить нарушения.

В августе Google подала в Арбитражный суд Москвы иск к Федеральной антимонопольной службе, оспаривая это решение ведомства. Рассмотрение иска еще не закончено. Однако ФАС отказала в продлении сроков исполнения предписания.

2 ноября ФАС привлекла Google Inc и Google Ireland Limited к административной ответственности за неисполнение предписания и назначила компании штраф на сумму 500 тысяч рублей. h