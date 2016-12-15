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Судья Мосгорсуда Павел Мелехин приговорил фигуранта очередного "шпионского" дела, отставного полковника Алексея Синякова, к 12 годам строгого режима с годом ограничения свободы после выхода из колонии. Об этом сообщает РАПСИ.

Также Синяков лишен специального звания полковника запаса. В отличие от воинских званий, присваиваемых военным и сотрудникам спецслужб, специальные звания имеют полицейские, фсиновцы, чиновники СКР и т. д.

Мелехин объявил подсудимого виновным по статье 275 УК (государственная измена). Синяков получил минимальный срок, предусмотренный кодексом по такому обвинению.

Дело имеет гриф "совершенно секретно", и какие бы то ни было детали его не известны. Разбирательство проходило в закрытом режиме. Из информации на сайте суда можно заключить, что оно заняло как минимум два заседания: сообщалось, что на 15 декабря назначено оглашение приговора.

В СМИ сведения о деле Синякова до сих публиковались лишь один раз. 26 января стало известно, что Лефортовский райсуд Москвы продлил обвиняемому срок содержания в СИЗО еще на три месяца. Как давно велось следствие и сколько времени Синяков к тому моменту содержался под арестом, не уточнялось.