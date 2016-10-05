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новость 12-летний срок фигуранту "шпионского" дела Петрину подтвержден

05.10.2016
Евгений Петрин. Фото: bbc.com
Евгений Петрин. Фото: bbc.com
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Верховный суд подтвердил приговор бывшему офицеру ФСБ и экс-сотруднику отдела внешних церковных связей РПЦ Евгению Петрину, осужденному по "шпионскому" делу к 12 годам строгого режима. Об этом сообщил на своей ФБ-странице адвокат Иван Павлов, который вместе с коллегой по "Команде 29" Евгением Смирновым представляет интересы Петрина.

В одном заседании с апелляционной жалобой защиты рассматривалось апелляционное представление прокуратуры, которую не устроил назначенный Петрину срок - обвинение требовало для него 19 лет строгого режима. Однако ВС проигнорировал не только аргументы адвокатов, но и доводы прокуратуры.

"За осужденным сохранено воинское звание капитана ФСБ, что лишь дополнительно подтверждает компромисс между тяжестью обвинения в особо тяжком государственном преступлении и его недоказанностью", - заметил Павлов.

"Будем продолжать биться за Евгения Петрина теперь уже в президиуме Верховного суда, Конституционном суде и Европейском суде по правам человека", - заключил адвокат.

Приговор Петрину вынесла 14 июня коллегия Мосгорсуда под председательством Павла Мелехина. Подсудимый получил минимальный срок, предусмотренный статьей 275 УК (государственная измена). В качестве дополнительных наказаний ему назначили штраф 200 тысяч рублей и двухлетнее ограничение свободы после выхода из колонии.

Сам подсудимый отказался признать вину и заявил, что обвинение ему непонятно.

Процесс проходил в закрытом режиме, поскольку дело имеет гриф "совершенно секретно". Фабула дела неизвестна. Как рассказывал Павлов, обвинение Петрина "основано исключительно на его первоначальных "признательных" показаниях, которые он дал при задержании и от которых отказался уже на следующем допросе". В процессе защита заявила более 25 ходатайств, но ни одно из них не было удовлетворено.

По сведениям брата осужденного, во время работы в отделе внешних связей патриархии Петрин встретился с некими иностранцами, которых заподозрил "в шпионаже в пользу США в ущерб интересам Русской православной церкви, особенно на Украине". Тогда Петрин донес на иностранцев в ФСБ, однако спецслужбу его информация не заинтересовала. После этого сотрудник РПЦ начал самостоятельное расследование и продолжал его до дня своего задержания - 4 июня 2014 года.

Между тем информационный отдел РПЦ уверял, что действия, вмененные Петрину, относятся ко времени, когда он еще не работал в патриархии. Это, однако, расходилось с сообщением самого арестованного, который в январе 2015 года писал из СИЗО "Лефортово" журналистке Ольге Романовой, что из ФСБ не увольнялся, а был "переводом отправлен служить в РПЦ".

16 июня, через два дня после приговора Петрину, адвокат Павлов, опубликовал письмо о трудоустройстве своего клиента, направленное начальником отдела внешних связей Московской патриархии митрополитом Иларионом (Алфеевым) директору ФСБ Александру Бортникову. В документе, датированном 29 января 2013 года, Иларион сообщил, что сотрудник ФСБ Петрин, "который желал бы связать свою дальнейшую жизнь с трудом на благо Родины и Русской Православной Церкви" (орфография оригинала. - Ред.), просит принять его на работу в отдел внешних связей. Митрополит также заявил, что готов взять Петрина "после увольнения его с военной службы в органах безопасности".

Ответа Бортникова, если таковой воспоследовал, адвокат не опубликовал. Таким образом, остается неизвестным, был ли Петрин действительно уволен из спецслужбы.

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05.10.2016
в блоге Блоги
24562
Иван Павлов 18.12.2015
в блоге Адвокаты против чужих

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