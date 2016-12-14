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Верховный суд оставил в силе приговор 76-летнему сотруднику Центрального научно-исследовательского института машиностроения Владимиру Лапыгину, осужденному по "шпионскому" делу к семи годам строгого режима. Об этом сообщает Интерфакс.

Дело имеет гриф "совершенно секретно", поэтому апелляционная жалоба, поданная адвокатом ученого Василием Процыком, рассматривалась в закрытом режиме.

Приговор вступил в законную силу. В течение 10 суток после того, как Лапыгину вручат соответствующее уведомление, осужденного должны отправить в колонию.

Приговор ученому был вынесен Мосгорсудом 6 сентября, причем СМИ об этом сообщили лишь 23-го. Лапыгина объявили виновным по статье 275 УК (государственная измена), предусматривающей от 12 до 20 лет колонии.

Какие бы то ни было детали дела не известны. В сентябре не сообщалось даже, признал ли ученый вменяемую вину и почему он получил срок ниже нижнего предела.

Теперь Процык рассказал, что вину Лапыгин не признает, а сравнительно небольшой срок ему дали в частности из-за недостатков в доказательной базе обвинения.

ЦНИИ машиностроения - головной НИИ "Роскосмоса". Лапыгин в этом институте возглавлял центр исследования аэрогазодинамики. Также ученый преподавал в МГТУ им. Баумана. Ректор этого вуза Анатолий Александров, комментируя дело Лапыгина, утверждал, что "там какие-то проблемы при выполнении совместных работ для Китая". При этом СМИ отмечали, что в Бауманке ученый был совместителем и доступа к секретным сведениям не имел.

Лапыгина задержали в мае 2015 года и поместили под домашний арест. При этом о возбуждении дела против ученого СМИ сообщили лишь два месяца спустя.

Под домашним арестом Лапыгин оставался до оглашения приговора. Затем его отправили в СИЗО "Лефортово".