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новость В Саратове дали восемь лет по делу о вербовке в "Имарат Кавказ"

09.11.2016
УФСБ по Саратовской области. Фото: om-saratov.ru
УФСБ по Саратовской области. Фото: om-saratov.ru
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Коллегия Приволжского окружного военного суда (Самара) под председательством Руслана Прыткова на выездной сессии в Саратове приговорила уроженца Дагестана Маила Мамеева к восьми годам строгого режима по делу о вербовке в "Имарат Кавказ". Об этом сообщает "Интерфакс-Поволжье" со ссылкой на саратовский главк ФСБ.

Как следует из карточки дела на сайте суда, приговор был вынесен еще 13 октября, однако ФСБ сообщила о нем только теперь. Отмечается, что решение уже вступило в законную силу. Таким образом, Мамеев не обжаловал приговор.

По информации в карточке дела, Мамееву вменялись часть 1 статьи 205.1 (содействие терроризму), часть 1 статьи 222 (незаконный оборот оружия), часть 1 статьи 222.1 (незаконный оборот взрывчатки) и часть 2 статьи 228 УК (незаконный оборот наркотиков в крупном размере). В публикации Интерфакса 228-я статья не упоминается.

Согласно фабуле дела, в 2015 году, отбыв срок по некоему делу, Мамеев приехал в Саратовскую область и образовал "группу единомышленников", в которой проповедовал радикальный ислам. Кроме того, утверждается, что он вел в интернете вербовочную работу, привлекая девушек в северокавказское вооруженное подполье.

Между тем конкретный пример такой деятельности приведен лишь один. Заявляется, что Мамеев во "Вконтакте" склонил некую жительницу Саратова к заключению с ним брака по исламскому обычаю, а также участию в джихаде в рядах "вилаята Дагестан" - подразделения "Имарата Кавказ".

В феврале нынешнего года ФСБ задержала Мамеева. По словам силовиков, у него нашли гранату Ф-1 с запалом, пистолет с восемью патронами и запрещенную исламистскую литературу.

Можно предположить, что Мамеев согласился на особый порядок рассмотрения дела. Во всяком случае, на сайте суда указывается, что разбирательство по существу заняло меньше часа. Заседание 13 октября открылось в 11 утра, а уже в 12 коллегия во главе с Прытковым начала оглашение приговора.

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09.11.2016

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