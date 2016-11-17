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новость Открыто новое дело о хищениях на космодроме Восточный

17.11.2016
Строительство космодрома Восточный. Фото: vostokdrom.ru
Строительство космодрома Восточный. Фото: vostokdrom.ru
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Центральный главк СКР возбудил новое дело о хищениях на строительстве космодрома Восточный. Об этом сообщается на сайте ведомства. Дело открыто по факту хищения 70 миллионов рублей, выделенных на постройку административного комплекса космодрома. Оно квалифицировано по части 4 статьи 159 УК (мошенничество в особо крупном размере), предусматривающей до 10 лет колонии.

По делу подозреваются учредитель и гендиректор проектно-строительной компании "Микос" Сергей Островский, одновременно являвшийся главным инженером проекта оснащения космодрома в 31-м государственном проектном институте специального строительства (31 ГИПСС), а также "неустановленные участники преступной группы". Сейчас СКР выясняет личности соучастников. Как сообщается, это должностные лица "Роскосмоса", дирекции Восточного и проектного института "Ипромашпром".

Согласно фабуле дела, в 2013 году федеральный бюджет выделил 143 миллиона рублей на проектирование административного комплекса космодрома. Производство работ было поручено "Ипромашпрому", который привлек в качестве субподрядчика "Микос".

Островский, заявляет СКР, знал, что "Микос" не имеет необходимых технических и кадровых ресурсов для составления проекта, однако, "используя свои связи и знакомства в "Роскосмосе", дирекции Восточного и "Ипромашпроме", обманом убедил заключить договор" с его фирмой.

В декабре 2013-го, продолжает ведомство, Островский, не выполнив никаких работ, организовал подписание подложных актов сдачи-приемки проектной документации, на основании которых в следующем месяце получил на счет "Микоса" 70 миллионов рублей. При этом СКР утверждает, что, "чтобы скрыть неисполнение обязательств, Островский на безвозмездной основе привлек к выполнению части работ подчиненных ему сотрудников 31 ГПИСС и знакомое архитектурное бюро".

В ноябре 2014 года Островский был арестован по другому эпизоду хищений на Восточном. Ему вменили часть 4 статьи 160 УК (присвоение или растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере). Как передает "Коммерсант", нынешним летом Гагаринский райсуд Москвы приговорил обвиняемого к пяти годам колонии и штрафу 800 тысяч рублей. Мосгорсуд оставил приговор в силе.

Издание также отмечает, что административный комплекс космодрома до сих пор не построен. В связи с этим в апреле нынешнего года Владимиру Путину "пришлось наблюдать за первым пуском ракеты-носителя не с комфортабельной площадки, предусмотренной проектом комплекса, а из-за бруствера и вырытых на скорую руку траншей". "Доставка же гостей на космодром из ближайших к нему населенных пунктов с использованием вертолетов и наземного транспорта заняла несколько часов и обошлась в миллионы рублей", - добавляет издание.

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17.11.2016

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