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новость Няня Бобокулова, убившая четырехлетнюю подопечную, отправлена в психбольницу

24.11.2016
Гюльчехра Бобокулова. Кадр НТВ
Гюльчехра Бобокулова. Кадр НТВ
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Судья Хорошевского райсуда Москвы Виктория Котенёва отправила гражданку Узбекистана Гюльчехру Бобокулову, которая убила четырехлетнюю девочку, на принудительное лечение в психбольницу. Об этом сообщает Интерфакс.

От уголовной ответственности 39-летняя подсудимая, страдающая шизофренией, освобождена в связи с невменяемостью.

Именно такого решения добивался прокурор в прошедших 22 ноября прениях сторон.

Подсудимой вменялись пункту "в" части 2 статьи 105 (убийство малолетнего), часть 2 статьи 167 (умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога) и часть 1 статьи 207 УК (заведомо ложное сообщение о теракте). В ходе судебного разбирательства она заявила о признании вины.

29 февраля в Москве после тушения пожара в одной из квартир на улице Народного Ополчения было обнаружено обезглавленное тело четырехлетней девочки. Позже у станции метро Октябрьское поле задержали Бобокулову - няню ребенка. Она ходила по улице с головой девочки в руках, выкрикивая "Аллаху акбар" и угрожая взорвать себя.

В тот же день задержанная признала вину. 2 марта ее отправили в СИЗО.

Позже в Сети было частично опубликовано видео допроса Бобокуловой. Она объяснила свой поступок местью Владимиру Путину за бомбежки в Сирии. "Я отомстила тому, кто кровь проливал", - сказала обвиняемая. На уточняющий вопрос следователя, кто проливал кровь, она ответила: "Путин проливал".

"Почему вы бомбите мусульман, а никто ничего не говорит? Они тоже жить хотят. Поэтому я отомстила", - заявила Бобокулова.

10 марта стало известно, что обвиняемую перевели из столичного СИЗО-6 "Печатники" в психбольницу СИЗО-2 "Бутырка" под наблюдение врачей. С 23 марта по 27 апреля она находилась на экспертизе в Центре им. Сербского.

В конце июля выяснилось, что по итогам экспертизы Бобокулову признали невменяемой.

Слушания по существу дела продолжались с 24 октября. Подсудимая общалась с участниками процесса через переводчика.

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24.11.2016

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