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новость Завершено расследование в отношении обвиняемой в убийстве ребенка няни

27.09.2016
Гюльчехра Бобокулова с головой девочки. Кадр видео
Гюльчехра Бобокулова с головой девочки. Кадр видео
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Завершено расследование дела в отношении няни из Узбекистана Гюльчехры Бобокуловой, обвиняемой в убийстве своей четырехлетней воспитанницы. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

"В рамках уголовного дела проведена комплексная стационарная психолого-психиатрическая экспертиза, из выводов которой следует, что Бобокулова страдает хроническим психическим расстройством, - говорится в сообщении. - Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено для решения вопроса об утверждении постановления о применении принудительных мер медицинского характера в отношении Бобокуловой и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу".

29 февраля в Москве после тушения пожара в одной из квартир на улице Народного Ополчения было обнаружено обезглавленное тело четырехлетней девочки. Позже у станции метро "Октябрьское поле" была задержана 38-летняя Бобокулова. Она ходила по улице с головой девочки в руках, выкрикивая "Аллаху акбар" и угрожая взорвать себя. Вечером того же дня она дала признательные показания.

Два дня спустя Бобокулову арестовали. 4 марта ей было предъявлено официальное обвинение по пункту "в" части 2 статьи 105 УК (убийство малолетнего), предусматривающей для женщин от 8 до 20 лет колонии.

Позже в Сети было частично опубликовано видео допроса Бобокуловой. Она объяснила свой поступок местью Владимиру Путину за бомбежки в Сирии. "Я отомстила тому, кто кровь проливал", - сказала обвиняемая. На уточняющий вопрос следователя, кто проливал кровь, она ответила: "Путин проливал".

"Почему вы бомбите мусульман, а никто ничего не говорит? Они тоже жить хотят. Поэтому я отомстила", - заявила Бобокулова.

10 марта сообщалось, что обвиняемую переведели из столичного СИЗО-6 "Печатники" в психбольницу при СИЗО-2 "Бутырка" под наблюдение врачей. С 23 марта по 27 апреля она находилась на экспертизе в Центре им. Сербского.

По окончании экспертизы неофициальный источник сообщал, что, по мнению психиатров, обвиняемая не в полной мере отвечает за свои поступки, а преступление совершила в невменяемом состоянии. Поэтому, отмечал источник, уголовному преследованию Бобокулова не подлежит, и следствию в обвинительном заключении придется указать на необходимость отправки ее на принудительное лечение.

28 июля судебный переводчик Ахмед Ахмедов, который участвовал в слушаниях по продлению Бобокуловой ареста, сообщил, что няня признана невменяемой. Во время слушаний Бобокулова расплакалась и попросила отправить ее "на лечение на родину - в Самарканд".

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27.09.2016

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