О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступное в России зеркало Граней: http://mirror713.graniru.info/Society/Law/m.255887.html
Также: Право, Криминал, Здоровье, Дети, Общество, Происшествия

новость Няня Бобокулова признала вину в убийстве своей четырехлетней подопечной

24.10.2016
Гюльчехра Бобокулова с головой девочки. Кадр видео
Гюльчехра Бобокулова с головой девочки. Кадр видео
Реклама

Няня из Узбекистана Гюльчехра Бобокулова признала в суде вину в убийстве своей четырехлетней подопечной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на переводчика обвиняемой Фариду Ханифовуа.

"Она признает свою вину и согласна с обвинением", - сказала переводчик.

В понедельник в Хрошевском райсуде Москвы начались слушания дела Бобокуловой по существу. Судебный процесс будет проходить в открытом режиме, лишь допрос потерпевших будет слушаться в закрытом заседании.

13 октября на предварительных слушаниях суд продлил до 4 апреля срок ареста подсудимой.

29 февраля в Москве после тушения пожара в одной из квартир на улице Народного Ополчения было обнаружено обезглавленное тело четырехлетней девочки. Позже у станции метро "Октябрьское поле" была задержана 38-летняя Бобокулова. Она ходила по улице с головой девочки в руках, выкрикивая "Аллаху акбар" и угрожая взорвать себя. Вечером того же дня она дала признательные показания.

Два дня спустя Бобокулову арестовали. 4 марта ей было предъявлено официальное обвинение по пункту "в" части 2 статьи 105 УК (убийство малолетнего), предусматривающей для женщин от 8 до 20 лет колонии.

Позже в Сети было частично опубликовано видео допроса Бобокуловой. Она объяснила свой поступок местью Владимиру Путину за бомбежки в Сирии. "Я отомстила тому, кто кровь проливал", - сказала обвиняемая. На уточняющий вопрос следователя, кто проливал кровь, она ответила: "Путин проливал".

"Почему вы бомбите мусульман, а никто ничего не говорит? Они тоже жить хотят. Поэтому я отомстила", - заявила Бобокулова.

10 марта сообщалось, что обвиняемую перевели из столичного СИЗО-6 "Печатники" в психбольницу при СИЗО-2 "Бутырка" под наблюдение врачей. С 23 марта по 27 апреля она находилась на экспертизе в Центре им. Сербского.

По окончании экспертизы неофициальный источник сообщал, что, по мнению психиатров, обвиняемая не в полной мере отвечает за свои поступки, а преступление совершила в невменяемом состоянии. Поэтому, отмечал источник, уголовному преследованию Бобокулова не подлежит, и следствию в обвинительном заключении придется указать на необходимость отправки ее на принудительное лечение.

28 июля судебный переводчик Ахмед Ахмедов, который участвовал в слушаниях по продлению Бобокуловой ареста, сообщил, что няня признана невменяемой. Во время слушаний Бобокулова расплакалась и попросила отправить ее "на лечение на родину - в Самарканд".

27 сентября пресс-служба СКР сообщила о завершении расследования дела в отношении Бобокуловой. "В рамках уголовного дела проведена комплексная стационарная психолого-психиатрическая экспертиза, из выводов которой следует, что Бобокулова страдает хроническим психическим расстройством, - говорилось в сообщении. - Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено для решения вопроса об утверждении постановления о применении принудительных мер медицинского характера в отношении Бобокуловой и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу".

Оставить комментарий Обсудить
24.10.2016

новость Новости по теме
27.09.2016 Завершено расследование в отношении обвиняемой в убийстве ребенка няни →
28.07.2016 Няня Бобокулова, убившая четырехлетнюю девочку, признана невменяемой →
25.05.2016 Арест обвиняемой в убийстве ребенка Бобокуловой продлен до конца июля →
28.04.2016 Суд на месяц продлил арест обвиняемой в убийстве ребенка Бобокуловой →
27.04.2016 Обвиняемая в убийстве ребенка Бобокулова переведена в больницу СИЗО "Бутырка" →
24.03.2016 Обвиняемая в убийстве ребенка Бобокулова направлена на психиатрическую экспертизу →
10.03.2016 Бобокулову перевели в психиатрическую больницу при СИЗО "Бутырка" →
04.03.2016 ФСБ отрабатывает "террористическую версию" убийства ребенка в Москве →
04.03.2016 Депутатов Госдумы возмутила карикатура Vive Charlie на убийство девочки в Москве →
03.03.2016 Бобокулова объяснила убийство девочки местью Путину за Сирию →
02.03.2016 Цензура в деле Бобокуловой: Навальный пожаловался в СК и прокуратуру →
02.03.2016 Бобокулова: Убить ребенка мне приказал Аллах →
02.03.2016 В полиции объяснили промедление при задержании Бобокуловой →
01.03.2016 У станции метро "Октябрьское поле" прошла акция в память об убитой девочке →
01.03.2016 Кремль поддержал отказ федеральных телеканалов освещать убийство ребенка в Москве →
29.02.2016 В Москве задержали женщину с детской головой в руках →
Фото и Видео
27402
Play own
В защиту права на аборт
27401
Play own
Приговор Антону Носику
27111
Play own
В СИЗО за покемонов
27040
Play own
Приговор Александру Поткину
Реклама
Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
статья Зачем вломились в Сирию?
статья Против народа
Александр Скобов
новость Тайные проверки в вузах
Митинг у РГГУ. Фото: @_Borodulin
в блоге Путин и колдуны
383
новость Митинг за запрет абортов: ВИДЕО
Митинг за запрет абортов. Кадр Грани-ТВ
новость Тотальный разгром ОНК
Дмитрий Комнов. Фото: pstbi.ru
РЕКЛАМА
Loading...
новость МИД: На санкции ответим несимметрично
Сергей Рябков. Фото: interaffaires.ru
новость Новая форма военных священников
Форма военного священника. Кадр видеоролика
новость Порошенко: Альтернатив "Минску" нет
Петр Порошенко. Фото: 112.ua
статья Урок Каддафи для Путина
Виталий Портников
новость Иванов: Холодная война - факт жизни
Сергей Иванов. Фото: kremlin.ru
статья Штирлиц идет по коридору
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Пять лет для имама
Магомеднаби Магомедов (Сильдинский). Фото: chernovik.net
новость Хинштейн перешел в Росгвардию
Александр Хинштейн. Фото Д.Борко/Грани.Ру
новость США: Прекратите поддерживать Асада
Нед Прайс. Кадр CNN
новость Информаторов WADA наградили
Юлия и Виталий Степановы. Фото: sport-express.ru
новость Протокол на "Мемориал"
Надпись на здании "Мемориала". Фото: memo.ru
новость Компенсация по делу Николаева
Леонид Николаев в зале суда. Фото газеты "Мой район"
новость Атака на сайт МИДа
Скриншот взломанного сайта российского МИДа
новость Ленинопад на Украине закончился
Снос памятника Ленину в Новгороде-Северском. Фото: espreso.tv