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Верховный суд призвал более детально подходить к возбуждению уголовных дел за репосты в соцсетях. Как передает РАПСИ, об этом на пленуме ВС заявил судья Олег Зателепин.

В ходе своего доклада он "отметил наличие проблем при квалификации репостов в соцсетях, обратив внимание на руководящие разъяснения новой редакции постановления Пленума в части необходимости более детальной оценки действий, расцениваемых как возбуждение ненависти и вражды".

В постановлении отмечается, что судьям по "экстремистским" делам следует учитывать все обстоятельства содеянного - "контекст, форму и содержание размещенной информации, наличие и содержание комментариев или иного выражения отношения к ней".

За последнее время в России возбуждены десятки уголовных дел за репосты в соцсетях. В четверг стало известно, что Зеленоградский районный суд приговорил к году лишения свободы в колонии-поселении двадцатилетнего жителя московского округа Евгения Крота из-за публикации на его странице "Вконтакте" картинки с изображением националиста Максима Марцинкевича по прозвищу Тесак и актера в образе поэта Александра Пушкина.

Гособвинение просило для Крота два года лишения свободы. Сам Крот утверждает, что не публиковал изображение, а случайно сохранил его в альбоме на своей странице.

14 октября Цивильский районный суд Чувашии приговорил 62-летнего охранника асфальтобетонного завода Николая Егорова к двум годам лишения свободы условно за репост в соцсети "Вконтакте" "Открытого письма москалям" публициста Бориса Стомахина. Егоров при этом настаивал, что не размещал никаких публикаций у себя на странице, а доступ к его аккаунту в силу небольших познаний им специфики интернета имело неограниченное количество людей.

В мае в Твери был осужден к 2 годам 3 месяцам колонии-поселения местный блогер Андрей Бубеев. Ему среди прочего вменили репост на личной ВК-странице статьи Стомахина "Крым - это Украина!". Этот эпизод был квалифицирован по части 2 статьи 280.1 УК (публичные призывы к сепаратизму через интернет).