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Зеленоградский районный суд приговорил к году лишения свободы в колонии-поселении двадцатилетнего жителя московского округа Евгения Крота. Как передает "Дождь", молодой человек признан виновным по части 1 статьи 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) из-за публикации на его странице "Вконтакте" картинки с изображением националиста Максима Марцинкевича по прозвищу Тесак и актера в образе поэта Александра Пушкина.

Гособвинение просило для Крота два года лишения свободы. Адвокат просил оправдать его. Согласно приговору, осужденный должен сам прибыть в колонию-поселение. Защита намерена обжаловать приговор.

По версии следствия, опубликованное изображение "унижает группу лиц по принципам национальности". В обвинительном заключении говорится, что на картинке изображена "конфликтная ситуация" между людьми, похожими на Марцинкевича и Пушкина. Согласно проведенной в рамках расследования экспертизе, изображение содержит "совокупность психологических и лингвистических признаков унижения нерусских".

Сам Крот утверждает, что не публиковал изображение, а случайно сохранил его в альбоме на своей странице.

Максим Марцинкевич считается основателем группировки "Реструкт". В 2007-2010 годах он отбыл срок в три с половиной года по двум уголовным делам по статье 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды). Первое дело завели после скандала в московском клубе "Билингва", когда Марцинкевич и его сторонники скандировали нацистское приветствие. Второе дело было открыто за публикацию в интернете постановочного сюжета о казни "таджикского наркоторговца".

15 августа 2014 года судья Кунцевского райсуда Москвы Светлана Ухналева приговорила Тесака к пяти годам строгого режима по пункту "а" части 2 статьи 282 (с угрозой применения насилия) за публикацию трех видеозаписей в соцсетях. 11 ноября того же года апелляционная коллегия Мосгорсуда (судья-докладчик - Светлана Устинова) сократила осужденному срок до 2 лет 10 месяцев, переквалифицировав инкриминированное ему обвинение на часть 1 статьи 282.