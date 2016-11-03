О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступное в России зеркало Граней: http://mirror715.graniru.info/Society/Law/m.256210.html
Также: Право, Регионы, Свобода слова, Интернет, Запрещенка, Общество, Россия, СМИ, Политика, Ксенофобия, Скинхеды

новость Москвича приговорили к году колонии за перепост картинки с Пушкиным и Тесаком

03.11.2016
Евгений Крот. Фото с личной страницы ВКонтакте
Евгений Крот. Фото с личной страницы ВКонтакте
Реклама

Зеленоградский районный суд приговорил к году лишения свободы в колонии-поселении двадцатилетнего жителя московского округа Евгения Крота. Как передает "Дождь", молодой человек признан виновным по части 1 статьи 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) из-за публикации на его странице "Вконтакте" картинки с изображением националиста Максима Марцинкевича по прозвищу Тесак и актера в образе поэта Александра Пушкина.

Гособвинение просило для Крота два года лишения свободы. Адвокат просил оправдать его. Согласно приговору, осужденный должен сам прибыть в колонию-поселение. Защита намерена обжаловать приговор.

По версии следствия, опубликованное изображение "унижает группу лиц по принципам национальности". В обвинительном заключении говорится, что на картинке изображена "конфликтная ситуация" между людьми, похожими на Марцинкевича и Пушкина. Согласно проведенной в рамках расследования экспертизе, изображение содержит "совокупность психологических и лингвистических признаков унижения нерусских".

Сам Крот утверждает, что не публиковал изображение, а случайно сохранил его в альбоме на своей странице.

87432

Максим Марцинкевич считается основателем группировки "Реструкт". В 2007-2010 годах он отбыл срок в три с половиной года по двум уголовным делам по статье 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды). Первое дело завели после скандала в московском клубе "Билингва", когда Марцинкевич и его сторонники скандировали нацистское приветствие. Второе дело было открыто за публикацию в интернете постановочного сюжета о казни "таджикского наркоторговца".

15 августа 2014 года судья Кунцевского райсуда Москвы Светлана Ухналева приговорила Тесака к пяти годам строгого режима по пункту "а" части 2 статьи 282 (с угрозой применения насилия) за публикацию трех видеозаписей в соцсетях. 11 ноября того же года апелляционная коллегия Мосгорсуда (судья-докладчик - Светлана Устинова) сократила осужденному срок до 2 лет 10 месяцев, переквалифицировав инкриминированное ему обвинение на часть 1 статьи 282.

Комментарии 4 комментария | Оставить комментарий Обсудить
03.11.2016

новость Новости по теме
14.10.2016 Суд приговорил чувашского блогера Егорова к двум годам условно →
10.08.2016 Приговор за отзыв о крещенских купальщиках оставлен в силе →
22.07.2016 СКР начал новую проверку активистки Каверзиной по ее доносу на саму себя →
01.07.2016 Жителя Перми оштрафовали за репост статьи об участии СССР в оккупации Польши →
31.05.2016 В Бердске за отзыв о крещенском купании в проруби дали 1 год 3 месяца реального срока →
13.04.2016 Осужденный за перепост демотиватора с Медведевым обратился в ЕСПЧ →
11.04.2016 Фигурант дела "Реструкта" Филатов получил шесть лет общего режима →
01.03.2016 Суд вернул в прокуратуру новое дело Тесака →
28.01.2016 Новое дело Тесака передано в суд →
Фото и Видео
Пикет против разгрома ОНК. Фото Юрия Тимофеева/Грани.Ру
Протест против разгрома ОНК (5 фото)
27554
Play own
Апелляция Карпюка и Клыха. Савченко в Москве
27402
Play own
В защиту права на аборт
27401
Play own
Приговор Антону Носику
Реклама
Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
статья Путин создает нацию
Виталий Портников. Фото с сайта www.day.ua
статья Правда Ильдара Дадина
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость В Госдуме готовят закон о нации
Госдума. Фото Д.Борко/Грани.Ру
новость Поле "Зенита" забраковали
Строительство стадиона "Зенит". Фото с сайта http://zenituwka.ru
статья На грани войны с США
РЕКЛАМА
Loading...
в блоге Писатель и Грозный
383
новость Путин: Разберитесь с фондом Ролдугина
Сергей Ролдугин. Фото: sochisirius.ru
в блоге Несправедливость в искусстве
383
новость Лидер ИГ записал обращение
Абу Бакр аль-Багдади. Кадр видео
новость Дадину вызвали врачей
Апелляция Ильдара Дадина. Фото Дмитрия Борко
в блоге Гопники вместо совков
59
статья Прозрение Райкина
Виталий Портников
в блоге Ступор от демократии
383
новость Зорькин против равноправия
Валерий Зорькин. Фото: ksrf.ru
новость Поклонская пожаловалась Чайке на Учителя
Наталья Поклонская на акции "Бессмертный полк". Фото: likorg.ru
новость Эпидемия ВИЧ на Урале
Анализы на ВИЧ-инфекцию. Фото: aids.ru
новость Полеты в Душанбе прекратят
Душанбе. Фото с сайта rustrana.ru
новость Сигалу дали российское гражданство
Стивен Сигал и Владимир Путин. Фото пресс-службы Кремля
в блоге Америка без ретуши
383
новость Умер Олег Попов
Олег Попов. Фото: mega-stars.ru